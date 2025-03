Sénégal: L'ancien président Macky SALL n'a reçu aucune notification du cabinet royal chérifien de quitter le territoire

Un pétard mouillé. L'extradition de l'ancien président sénégalais Macky SALL vers Dakar n'est pas à l'ordre du jour. Confirmée par des sources autorisées à Confidentiel Afrique en exclusivité, Rabat confirme qu'aucune procédure administrative ou pénale n'est en cours de traitement. Détails exclusifs

Une information circule sur la toile depuis ce mercredi, reprise par plusieurs médias dakarois et qui fait état d'une demande du Maroc à l'ancien président du Sénégal, Macky SALL ( (2012- 2024) de quitter son territoire. En exclusivité, Confidentiel Afrique qui s'est rapproché du cabinet-shadow chérifien pour en avoir le coeur net, peut révéler que cette sortie surprenante est un gros « pétard mouillé » qui cache mal des intentions visant à nuire et à fragiliser les relations diplomatiques sénégalo- marocaines au beau fixe.

Comme un harpon jeté en haute mer, des informations sur un « éventuel départ » de l'ancien président Macky SALL du territoire marocain, sur la demande des autorités du Royaume Chérifien, ont été distillées sur la toile via le portail mauritanien Cridem.Org et reprises largement par des médias sénégalais. Après plusieurs recoupements, Confidentiel Afrique pour en avoir le cœur net, peut confirmer l'inexistence d'une quelconque requête du Maroc à faire extrader l'ancien président Macky SALL de son territoire vers le Sénégal. « C'est vous qui me l'apprenez, je ne sais pas vraiment d'où vient cette information. A l'heure où je vous parle, aucune procédure administrative ou pénale allant dans le sens d'extrader Macky SALL vers Dakar n'est à l'ordre du jour, ou en instance de traitement. Les autorités sénégalaises ne nous ont pas saisies » confirment des sources marocaines autorisées, proches du cabinet royal à Confidentiel Afrique. Et de poursuivre: « l'ancien président Macky SALL qui vit à Marackech depuis son départ du Sénégal jouit toujours de la confiance et est bien traité comme un résident de marque, ami du Roi Mohamed VI et du peuple marocain ».

Cette sortie médiatique toutefois surprenante, est perçue auprès du premier cercle du Roi Mohamed VI comme une sorte de ballon de sonde, pour jauger la capacité de résilience de survie encore sur le territoire marocain de l'ex-président SALL face aux dégâts financiers « énormissimes » commis par les anciens dignitaires du régime Macky SALL. Pour l'instant, Rabat reste éloigné des affaires dites « scrabeuses », qui ont ouvert le mercato des auditions et des emprisonnements et garde sa sérénité diplomatique vis-à- vis de Dakar.