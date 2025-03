Ethiopie: Le Premier ministre Abiy annonce que le pays a obtenu 30 millions de dollars dans le cadre d'un accord d'exportation de munitions

Addis Ababa — Le Premier ministre Abiy Ahmed a annoncé que l'Éthiopie avait obtenu des contrats d'exportation de munitions d'une valeur de plus de 30 millions d'USD rien qu'au cours des trois derniers mois, lors d'une visite du complexe d'ingénierie des munitions de Homicho, qui vient d'être achevé.

Ce complexe, qui constitue un élément clé du secteur de l'industrie de la défense éthiopienne, produit désormais une large gamme de munitions destinées non seulement à l'usage national, mais aussi au marché international.

"Nous avons signé des contrats avec de nombreux pays pour la vente de munitions, générant plus de 30 millions d'USD au cours des trois derniers mois seulement", a déclaré le Premier ministre Abiy Ahmed lors de sa visite.

Il a souligné la capacité du complexe à produire une variété de munitions, notamment pour les fusils Kalashnikov, les fusils Bren, les fusils de précision, les mitrailleuses lourdes DShK et l'artillerie des chars.

Le Premier ministre, un ancien soldat, a souligné l'importance stratégique de ce développement en déclarant : "Comme vous pouvez le voir aujourd'hui, l'Éthiopie peut produire tous les types d'artillerie, non seulement pour nous-mêmes, mais aussi pour le marché. Nous avons construit une usine d'une capacité suffisante, équipée d'une robotique ultramoderne et capable de produire de gros volumes".

Il s'est dit très fier du développement rapide du complexe, qui a été achevé en deux ans.

"Le fait que nous soyons passés de l'importation de kalachnikovs et de fusils de précision à leur production et à leur exportation, et que cette capacité ait été mise en place en si peu de temps, me remplit d'honneur et de joie", a-t-il déclaré.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a souligné l'importance de l'autonomie dans la production militaire, en s'appuyant sur sa propre expérience de soldat.

"Je suis un soldat. Je comprends les lacunes dans les fournitures militaires. Je sais à quel point il est difficile de manquer de matériel pendant les opérations. Aujourd'hui, l'Éthiopie n'a plus à s'inquiéter de ces pénuries", a-t-il affirmé.

Tout en reconnaissant les tentatives antérieures de production nationale de munitions, il a noté que l'Éthiopie dépendait fortement des importations jusqu'à récemment.

"Bien qu'il y ait eu des tentatives antérieures de production nationale de balles, le pays dépendait des importations jusqu'à il y a trois ans. Aujourd'hui, l'Éthiopie a développé la capacité de produire des munitions localement et même de les exporter", a-t-il déclaré.

Il s'est ensuite étendu sur les initiatives plus larges en matière d'autosuffisance : "Même au niveau national, nos forces de défense produisent désormais leurs propres uniformes et leurs propres chaussures, ce qui permet de combler les lacunes des fabricants locaux".

Le Premier ministre a souligné la nécessité de disposer de capacités stratégiques pour préserver l'avenir de l'Éthiopie.

"L'Éthiopie est un grand pays qui doit assurer sa propre sécurité et transmettre une nation sûre aux générations futures. Si l'Éthiopie ne se dote pas de telles capacités stratégiques, elle sera vulnérable aux attaques", a-t-il ajouté.

Il a fait l'éloge du capital humain du pays : "Nous avons des esprits brillants et des soldats héroïques. Nous avons largement surmonté les limites auxquelles nous étions confrontés en termes d'approvisionnement logistique".

Il a souligné le passage de l'importation à l'exportation de fournitures militaires essentielles. "Nous avions l'habitude d'importer des uniformes, des bottes militaires, des balles, des kalachnikovs et des fusils de précision. Aujourd'hui, nous les produisons et les vendons".

Le Premier ministre a établi un lien entre les réalisations en matière de production militaire et des objectifs économiques plus larges.

"Cette réalisation, ainsi que nos progrès en matière de protection de l'environnement, de production de minerais et d'IA/TIC, contribuent à la résilience et au progrès de l'Éthiopie. L'industrie est l'un des cinq piliers de l'économie éthiopienne et, cette année, nous prévoyons une croissance de 12 % dans ce secteur. La croissance de l'industrie de la défense est particulièrement prometteuse, ce qui indique que l'Éthiopie devient plus forte et plus sûre", a-t-il déclaré.

"L'Éthiopie se redresse. Notre capacité à lancer, exécuter et achever des projets a augmenté. Voir une industrie qui répond à nos besoins et exporte en l'espace d'un ou deux ans est une source d'honneur et de fierté", a-t-il déclaré.