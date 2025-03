Soudan: Un expert du projet norvégien visite la carrière d'El-Shuwak dans la localité d'Al-Fashaga, État de Gedaref

Gadarif — Le directeur exécutif de la localité d'Al-Fashaga, Salah Eddine Abdul-Razzaq, accompagné de la délégation norvégienne du projet dirigée par l'expert Dr Kindi et le professeur Muhammad Zain Ali, consultant du projet, a effectué une visite sur le terrain pour inspecter la carrière d'El-Shuwak sur le terrain afin de s'assurer qu'elle est exempte d'obstacles qui entravent le processus de réhabilitation et de reconstruction.

Cela s'est produit en présence de Babiker Hajo Banaga, directeur de la FAO dans l'État de Gedaref, et avec la participation d'un représentant du ministère des Ressources animales et du responsable local des exportations.

Le directeur exécutif de la localité d'El-Fashaga a salué le projet norvégien et ses contributions à la région et a promis de surmonter toutes les difficultés et tous les obstacles qui entravent le déroulement du projet, qui est d'un grand bénéfice pour la communauté locale, soulignant que la communauté de la région est active et productive dans le programme à valeur ajoutée, en plus de son intérêt pour diverses questions liées à l'élevage.

Il a déclaré que sa localité est prête à fournir les besoins et les fournitures qui couvrent les besoins de la carrière, appelant les autorités à accélérer la mise en oeuvre du projet avec la réhabilitation intégrale de la carrière en raison de son importance développementale et économique dans la région.

De son côté, le directeur de la FAO, Babiker Hajo, a expliqué que les objectifs du projet norvégien sont de soutenir les industries de transformation et de produits agricoles pour augmenter les revenus des petits agriculteurs, pour faire face aux défis et au changement climatique, en plus de prêter attention aux bassins versants et à la manière de les traiter et de s'appuyer sur les agriculteurs et la production de semences pour produire des semences améliorées pour essayer d'élever le moral des producteurs, en plus de coordonner et d'organiser le travail dans des programmes à valeur ajoutée pour augmenter la production et la productivité.