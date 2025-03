Soudan: Le pays salue la déclaration du Conseil de sécurité rejetant l'établissement d'une autorité parallèle dans le pays

Port Soudan — Le gouvernement soudanais a salué la déclaration du Conseil de sécurité rejetant la signature d'une charte visant à établir une autorité dirigeante parallèle dans le pays.

Dans une publication sur Facebook, le ministre de la Culture et de l'Information et porte-parole officiel du gouvernement, M. Khaled Ali Al-Eaysir, a apprécié l'intérêt du Conseil de sécurité pour la situation au Soudan, et son soutien aux efforts visant à instaurer la paix et la stabilité, et à préserver la souveraineté et l'unité du pays.

Al- Eaysir a renouvelé l'engagement du gouvernement en faveur de solutions garantissant la fin de la guerre, tout en préservant l'unité et l'intégrité territoriale du Soudan, et en réalisant les aspirations de son peuple à la sécurité, à la démocratie et au développement, notant à cet égard l'accent mis par le gouvernement sur l'importance de la coopération internationale pour soutenir les personnes touchées par la guerre, et renouvelant son engagement à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire.

Dans le même temps, il souligne la nécessité de respecter la souveraineté du Soudan et de rejeter toute intervention étrangère qui pourrait conduire à une déstabilisation du pays ou de la région.