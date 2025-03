Soudan: Un avion d'aide humanitaire du Croissant-Rouge koweïtien arrive à l'aéroport de Port-Soudan

Port Soudan — Un avion d'aide koweïtien appartenant à la Société du Croissant-Rouge du Koweït est arrivé jeudi, à l'aéroport de Port Soudan, transportant diverses vivres et fournitures de secours ainsi que des tentes. Il a été accueilli à son arrivée par l'ambassadeur du Koweït au Soudan, Dr. Fahd Mishari Al-Dhifairi, la secrétaire générale de la Société du Croissant-Rouge soudanais, Aida Adam, et certains responsables de la société.

L'ambassadeur du Koweït au Soudan a déclaré dans un communiqué de presse que cet avion, transportant 40 tonnes de nourriture et d'aide humanitaire, est une extension des ponts aériens et maritimes qui ont commencé depuis le déclenchement de la guerre en avril 2023, en mise en oeuvre des directives de Son Altesse l'Émir du Koweït, Cheikh Mishaal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah et comme une incarnation de la solidarité du peuple koweïtien avec ses frères au Soudan et sous le titre (le Koweït est à vos côtés) et confirmant le rôle humanitaire que le Koweït adopte face aux crises et aux catastrophes auxquelles les peuples et les pays sont exposés.

Al-Dhafiri a ajouté que le Koweït restera aux côtés des frères au Soudan jusqu'à ce qu'il surmonte son épreuve, soulignant cet avion est une extension des avions précédents, qui totalisaient 35 avions et trois cargos transportant des milliers de tonnes d'aide alimentaire et médicale et des tentes, appréciant la coopération fructueuse avec toutes les parties soudanaises, et exprimant son espoir que cette aide contribuera à alléger les souffrances des personnes touchées et à aider le Soudan à se relever.

L'envoi de l'avion koweïtien a été attribué aux personnes déplacées et affectées au Darfour, faisant de la Société du Croissant-Rouge du Koweït la première société arabe à fournir aide et secours aux citoyens du Darfour.