Ile Maurice: Femmes mauriciennes - Entre progrès et inégalités persistantes

En 2025, les femmes continuent de jongler avec leurs multiples responsabilités tout en affrontant des inégalités persistantes dans plusieurs sphères de la société. À l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes, célébrée le 8 mars, les dernières données disponibles de 2023 révèlent qu'à Maurice, malgré une population féminine supérieure en nombre, les obstacles à l'égalité demeurent.

En 2023, la population de Maurice comptait 1 260 767 personnes, dont 637 950 femmes et 622 817 hommes, soit un excédent de 15 133 femmes. Cela correspond à un ratio de 98 hommes pour 100 femmes. Toutefois, cette répartition varie selon les tranches d'âge. Parmi les moins de 50 ans, les hommes sont plus nombreux, principalement en raison d'une légère prédominance des naissances masculines. En 2023, on comptait 107 garçons pour 100 filles à la naissance. En revanche, au-delà de 50 ans, les femmes deviennent majoritaires, et cet écart s'accentue avec l'âge. Chez les personnes de 80 ans et plus, on dénombre environ deux femmes pour chaque homme, une situation expliquée par l'espérance de vie plus élevée des femmes : 77,0 ans contre 70,2 ans pour les hommes.

Les différences d'espérance de vie se traduisent également dans les taux de mortalité. En 2023, 6 585 hommes sont décédés contre 5 254 femmes. Les principales causes de décès pour les deux sexes restent les maladies cardiaques et le diabète. Les femmes sont toutefois particulièrement touchées par des cancers spécifiques, notamment ceux du sein et de l'utérus. Bien que rares, les décès maternels ont légèrement augmenté ces dernières années.

Le taux de fécondité à Maurice a connu une baisse significative, passant de 1,9 enfant par femme en 2003 à 1,4 en 2023. Les femmes tendent à avoir des enfants plus tardivement, avec un taux de fécondité maximal observé chez les 30-34 ans. L'utilisation des méthodes contraceptives a augmenté, atteignant 56 332 utilisatrices en 2023. Parmi les nouvelles utilisatrices, l'injection trimestrielle, la pilule et la ligature des trompes sont les options les plus prisées.

La différence d'âge entre conjoints s'est également réduite, passant de 3,9 ans en 2003 à 3,1 ans en 2023, bien que les femmes continuent majoritairement d'épouser des hommes plus âgés.

Les femmes dominent le paysage éducatif. En 2023, le taux de réussite au primaire était de 86,0 % pour les filles contre 78,1 % pour les garçons. Elles sont également plus nombreuses à poursuivre des études secondaires et tertiaires. L'Indice de Parité de Genre (IPG) dans l'enseignement secondaire était de 1,1 en 2023, et le taux d'inscription au niveau tertiaire a grimpé de 23,5 % en 2003 à 46,7 % en 2023.

Malgré cette surreprésentation dans l'enseignement supérieur, les femmes affichent un taux d'emploi inférieur à celui des hommes, illustrant un décalage entre leurs qualifications et leur insertion professionnelle.

Les femmes constituent la majorité des bénéficiaires des pensions de vieillesse de base. En 2023, 55,0 % des 259 747 bénéficiaires étaient des femmes. Elles sont également plus nombreuses parmi les centenaires et les pensionnés âgés de 90 à 99 ans. Cependant, elles représentent aussi 57,7 % des résidents d'institutions pour personnes âgées, révélant une plus grande vulnérabilité en fin de vie.

L'augmentation des cas de violence domestique reste un sujet préoccupant. En 2023, 7 177 cas ont été signalés, dont 5 729 visant des femmes. Si les hommes sont plus souvent victimes d'homicides, les femmes sont davantage exposées à la violence sexuelle et à l'exploitation. Environ 91,7 % des victimes de violence sexuelle sont des femmes. Le taux de délinquance juvénile féminine demeure, quant à lui, nettement inférieur à celui des garçons.

Malgré des avancées dans l'éducation et un rôle croissant dans la société, les femmes à Maurice continuent de faire face à des inégalités structurelles, notamment dans l'emploi et face aux violences. La Journée internationale des droits des femmes est ainsi l'occasion de rappeler la nécessité de poursuivre les efforts pour un avenir plus égalitaire.