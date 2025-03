Sénégal: Stabilité sociale - Sonko annonce un pacte national d'ici le 1er mai

En conseil des ministres hier, mercredi 5 mars, le Premier ministre Ousmane Sonko a annoncé un pacte national de stabilité sociale d'ici le 1er mai 2025. Cela entre dans le cadre du dialogue avec les organisations syndicales et le patronat.

« Le Premier Ministre a rappelé l'urgence attachée à un dialogue social inclusif et sincère en vue de la conclusion d'un Pacte national de stabilité sociale, au plus tard le 1er mai 2025, avec l'objectif de parvenir à des décisions équilibrées pour répondre aux revendications tout en prenant en compte la situation économique et financière du pays », indique le communiqué du Conseil des ministres. Selon le Premier ministre, les discussions inclusives se poursuivront jusqu'au 2 avril prochain pour aboutir à un consensus national.

« Dans cette perspective, le Premier Ministre a donné les orientations nécessaires au Ministre en charge du Travail, en relation avec le Ministre en charge de la Fonction publique et le Ministre des Finances et du Budget, en vue de la mise en oeuvre des diligences requises pour le strict respect du calendrier fixé pour le démarrage des négociations au plus tard le 2 avril 2025 », ajoute la note. Mais entre-temps, des instructions sont données aux membres du gouvernement concernés pour « accélérer et finaliser, dans les plus brefs délais, les actions afférentes à certaines préoccupations ressorties de la rencontre tripartite ».

« Il s'agit, notamment, de la liquidation des points de revendications pouvant faire l'objet de mise en oeuvre immédiate, du chantier de l'équité salariale, de la seconde phase des mesures de réduction du coût de la vie sans impact budgétaire, du programme rénové de construction de logements sociaux, de la relance des activités économiques en particulier dans le secteur des bâtiments et travaux publics ainsi que de l'achèvement des anciens chantiers de construction d'écoles, d'universités et d'hôpitaux, et du démarrage des nouveaux chantiers. Il a renouvelé ses fermes instructions pour le paiement à temps des salaires, primes, bourses et sommes dues aux gestionnaires des restaurants universitaires », rappelle le communiqué.