Ile Maurice: Port-Louis perpétue la tradition des «Maiden Calls»

Pour la saison 2024-2025, le port de Port-Louis a déjà accueilli neuf navires effectuant leur première escale sur l'île, un événement marqué par la traditionnelle cérémonie du Maiden Call. Cette tradition maritime consiste en un échange de plaques commémoratives entre l'équipage du navire et les autorités portuaires.

Malgré l'évolution du commerce maritime sous l'effet de la mondialisation et des avancées technologiques, cette tradition demeure bien ancrée, en particulier dans l'industrie des croisières. Au-delà de son aspect protocolaire, elle symbolise l'accueil du navire et renforce les liens entre son équipage et la communauté portuaire.

Neuf escales inédites pour la saison

Depuis le début de la saison, la Mauritius Ports Authority (MPA) a participé à neuf cérémonies de Maiden Call. Parmi les paquebots ayant accosté à Port-Louis pour la première fois figure le Silver Dawn, un navire de luxe de la flotte Silversea.

«La cérémonie de Maiden Call permet d'établir un lien entre l'équipage du navire et les autorités portuaires, tout en marquant une étape clé dans le voyage du vaisseau. Les plaques échangées, souvent en bronze ou en métal gravé, portent des inscriptions telles que le nom du navire, la date d'arrivée et le port d'escale. Elles deviennent ainsi des souvenirs précieux de cet événement», explique un responsable de la MPA.

Bien que cette tradition soit plus répandue dans le secteur des croisières, elle s'étend également à d'autres types de navires, tels que les cargos, pétroliers ou encore les navires militaires, en fonction de l'importance de leur arrivée et des relations entre le port et l'armateur.

Le «Silver Dawn» : luxe et raffinement en haute mer

Parmi ces escales inédites, le Silver Dawn s'est distingué. Mis en service en avril 2022, ce navire hybride combine les meilleures caractéristiques de ses prédécesseurs, le Silver Muse et le Silver Moon.

La cérémonie du «Maiden Call», une véritable coutume où les autorités portuaires et les membres de l'équipage échangent une plaque commémorative.

Actuellement en mer dans l'océan Indien, il poursuit son itinéraire vers Durban après avoir quitté Mahé (Seychelles), le 25 février. Il a ensuite accosté successivement à Port-Louis (28 février), Saint-Denis à La Réunion (1eᣴ mars) et Richards Bay, en Afrique du Sud (5 mars). Il doit atteindre Durban le 6 mars avant de poursuivre sa route vers Port Elizabeth (8-9 mars) et Le Cap (11 mars).

Conçu pour offrir une expérience de croisière haut de gamme, le Silver Dawn peut accueillir 596 passagers répartis sur huit ponts. Long de 698 pieds (213 mètres) et affichant un tonnage brut de 40 700 tonnes, il navigue à une vitesse moyenne de 20 noeuds, garantissant une traversée confortable. Son équipage, principalement européen, compte 411 membres.

Bien que l'essor de la technologie et la mondialisation du commerce maritime aient conduit certains ports ou compagnies à réduire la fréquence des Maiden Calls, cette pratique demeure un moment fort dans de nombreux ports à travers le monde.