Congo-Brazzaville: Festival Atlantide de Nantes - Le pays représenté par deux auteurs

Ouverte sur le monde, la 13e édition du festival Atlantide qui se tient du 6 au 9 mars à Nantes, en France, fait côtoyer les auteurs internationaux et nationaux ainsi que le grand public en réunissant une cinquantaine d'auteurs pour partager les mots du monde et croiser leurs points de vue littéraires sur les grands enjeux et les défis des sociétés.

Le festival Atlantide de Nantes, dit les mots du monde à Nantes, est un événement littéraire international d'accès gratuit et libre visant à faire circuler, apprécier et partager au plus grand nombre et notamment aux jeunes.

L'objectif est de mettre en lumière les différents héritages, témoigner de la vivacité des littératures du monde et promouvoir les jeunes écrivains. Il s'agit donc d'un événement de réflexion pour scruter le présent et le futur à partir de Nantes; un des grands laboratoires pour faire émerger des formes inédites de la vie sociale, économique, politique, culturelle et artistique d'aujourd'hui et de demain.

Sous la direction artistique de l'écrivain franco-congolais Alain Mabanckou, le festival Atlantide réunira pour cette édition plus d'une cinquantaine d'auteurs des cinq continents dont le Congolais Dibakana Mankessi et bien d'autres pour partager leurs langues, leurs langages, leurs imaginations, leurs visions et engagements.

A travers les formes de roman graphique, de poésie, de fiction, d'essai ou des canons du roman traditionnel, toutes les littératures du monde vont pendant quatre jours, à travers rencontres et de débats littéraires épanouies, se plonger dans cet univers très complexe.

« La 13e édition de notre festival Atlantide confirme ce que nous proclamons depuis longtemps. La ville de Nantes est désormais la capitale française de l'optimisme culturel et de l'imaginaire du monde. Les auteurs des quatre coins du monde retrouveront chaque année un territoire où les langues et les langages cohabitent, dialoguent grâce aux rencontres, aux entretiens et aux lecteurs qui font la singularité de ce grand rendez-vous », a indiqué Alain Mabanckou, directeur artistique du festival

Avec la treizième édition, le festival Atlantide, a-t-il ajouté, entre dans une nouvelle ère entamant, en effet, la deuxième décennie avec la détermination de continuer à proposer des choix littéraires et artistiques originaux, ambitieux qui traduisent les enjeux des sociétés.

Evénement incontournable pour les passionnés des littératures mondiales, l'édition de cette année sera encore plus riche en découvertes, en rencontres car les auteurs invités exploreront, par ailleurs, des thématiques diverses, profondes et complexes, à savoir les drames de l'histoire, les conflits dans le monde, le bouleversement des cités, les questions des marges continentales ou insulaires, les quêtes d'identité, les flux migratoires, le terrorisme, la montée du racisme, les séquelles des affrontements coloniaux.

Au programme de cette édition figurent, entre autres, des conférences-débats, des tables-rondes, des cafés littéraires qui seront de belles opportunités pour mieux faire la connaissance entre les écrivains du Nord et du Sud ;

des ateliers de livre jeunesse spécialement conçus pour éveiller l'amour de la lecture chez les jeunes ; des moments de lecture pour découvrir et redécouvrir l'univers des écrivains et de lire leur narration, de rendre hommage aux pionniers des littératures qui continuent de marquer durablement la mémoire des générations actuelles et futures.

« Nous travaillons pour accueillir au mieux les auteurs du monde entier, et faire de cette 13e édition un temps de partage et d'échange dont nous avons tous besoin dans ce contexte politique incertain », a affirmé Alain Mabanckou.