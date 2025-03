Congo-Brazzaville: Technologie - L'impact du 'scrolling' sur la santé mentale

L'essor des réseaux sociaux a introduit une nouvelle habitude dans notre quotidien : faire défiler sans fin du contenu sur nos téléphones. Que ce soit sur TikTok, Instagram ou X (anciennement Twitter), des millions d'utilisateurs passent des heures à "scroller", absorbés par un flux ininterrompu de publications. Cette pratique, bien que divertissante, peut avoir des effets néfastes sur la santé mentale et le cerveau.

Le cerveau est exposé à une quantité énorme d'informations en peu de temps, ce qui peut entraîner une surcharge cognitive et de la fatigue mentale. Cette surcharge peut rendre difficile la concentration sur des tâches importantes et provoquer une sensation de confusion ainsi que de stress.

Les réseaux sociaux montrent souvent des versions idéalisées de la vie des autres, ce qui peut mener à des sentiments d'inadéquation et de faible estime de soi. En voyant constamment des images de succès et de bonheur, les utilisateurs peuvent se sentir inférieurs et insatisfaits de leur propre vie, ce qui peut contribuer à des problèmes de santé mentale comme la dépression et l'anxiété.

Passer beaucoup de temps sur son téléphone, surtout avant de dormir, peut perturber le cycle de sommeil en raison de la lumière bleue émise par les écrans. Cette lumière interfère avec la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, rendant plus difficile l'endormissement et affectant la qualité du sommeil. Un mauvais sommeil peut à son tour aggraver les problèmes de santé mentale.

Le "scrolling" infini peut devenir addictif, car il active les circuits de récompense du cerveau, rendant difficile l'arrêt. Chaque nouvelle publication ou notification peut déclencher une libération de dopamine, créant un cycle de dépendance où l'utilisateur ressent le besoin de continuer à faire défiler pour obtenir sa "dose" de satisfaction.

Passer trop de temps en ligne peut réduire les interactions sociales en personne, ce qui peut mener à des sentiments de solitude et d'isolement. Les relations virtuelles ne remplacent pas les interactions humaines réelles, et un manque de contact social direct peut avoir des effets négatifs sur la santé mentale.

Solutions pour réduire les effets négatifs

L'utilisation excessive des réseaux sociaux peut avoir des effets négatifs sur la santé mentale et le bien-être. Toutefois, en adoptant certaines stratégies, il est possible de limiter ces effets et d'instaurer des habitudes plus saines.

Pour commencer, l'utilisation d'applications de gestion du temps d'écran est une solution efficace pour fixer des limites quotidiennes sur l'utilisation des réseaux sociaux. En effet, ces applications aident à prendre conscience du temps passé en ligne et à instaurer des habitudes plus saines.

Ensuite, prendre des pauses régulières est essentiel pour se détacher de l'écran et faire des activités physiques ou sociales. Par exemple, il est bénéfique de se lever et marcher toutes les heures, ou de planifier des moments sans téléphone pour se concentrer sur d'autres activités.

Par ailleurs, réduire les distractions en désactivant les notifications non essentielles est une stratégie efficace. Ainsi, cela permet de diminuer l'envie de vérifier constamment son téléphone. En limitant les interruptions, il devient plus facile de rester concentré sur des tâches importantes et de réduire le stress.

De plus, éviter l'utilisation des écrans au moins une heure avant de se coucher contribue à améliorer la qualité du sommeil. Pour cette raison, il est recommandé de lire un livre, de pratiquer la méditation ou d'écouter de la musique apaisante comme alternatives relaxantes pour préparer le corps et l'esprit au sommeil.

En outre, utiliser des techniques de pleine conscience ou de méditation aide à rester présent et à réduire le stress lié à l'utilisation excessive des réseaux sociaux. En somme, la pleine conscience permet de développer une relation plus saine avec la technologie en encourageant une utilisation consciente et intentionnelle.

D'autre part, favoriser les interactions en face à face renforce les liens sociaux et réduit les sentiments de solitude. Ainsi, participer à des activités communautaires, rencontrer des amis ou passer du temps avec la famille sont des moyens efficaces de maintenir des relations sociales solides.

En conclusion, choisir de suivre des comptes inspirants et apportant du contenu positif, plutôt que ceux provoquant des sentiments négatifs, permet de créer un environnement en ligne plus sain et plus encourageant.

Enfin, l'adoption de ces stratégies permet de réduire les effets négatifs du "scrolling" infini et d'améliorer la santé mentale. Les experts recommandent, en effet, de prendre conscience de l'utilisation des réseaux sociaux et de mettre en place des habitudes saines pour préserver le bien-être.