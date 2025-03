Afrique: Salon de la diaspora africaine - Deux Congolais partageront leurs expériences

Dimitri Mfoumou Titi et Marien Founey Ngombe sont parmi les intervenants de la troisième édition du Salon de la diaspora africaine qui se tient du 6 au 9 mars à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Un rendez-vous des acteurs clés du développement africain pour stimuler les collaborations et les investissements, offrir à la diaspora africaine et d'autres acteurs l'opportunité de partager leurs expériences et de transmettre leurs compétences pour construire une Afrique prospère.

Initié par Jocelyne Mango Lorng, le salon de la diaspora africaine symbolise l'engagement des diasporas africaines à contribuer activement au développement durable du continent, tout en célébrant l'excellence et les partenariats stratégiques. Il est inscrit dans la vision des gouvernements africains à mutualiser les efforts en vue de créer un cadre attrayant pour la diaspora africaine représentant un fort potentiel de développement.

L'événement a pour objectifs de promouvoir les projets de la diaspora africaine, de faire la promotion des opportunités d'investissement disponibles en Afrique, de renforcer les capacités et compétences des Africains dans divers domaines à travers des formations adéquates, de mettre en lumière des actions concrètes en faveur du développement économique, de changer les narratifs sur l'Afrique, de valoriser les hommes et femmes qui façonnent l'Afrique, de construire une Afrique véritablement nouvelle qui crée ses propres solutions concrètes contre les problèmes qui minent son développement.

La vision à travers cet événement, a dit la commissaire générale Jocelyne Mango Lorng, est celle d'une Afrique unie, audacieuse et conquérante afin que les talents, les expertises et les ressources de la diaspora deviennent des leviers stratégiques pour le développement. Ce salon, a-t-elle poursuivi, n'est pas seulement un événement, mais plutôt une passerelle, un catalyseur d'opportunités, un espace où se tissent des synergies essentielles pour bâtir l'Afrique de demain.

La rencontre réunira donc divers acteurs du changement dont des chefs d'entreprise, des entrepreneurs innovants, des institutions financières, des universitaires, des chercheurs, des acteurs de la société civile, des organisations continentales et internationales traitant des questions du développement durable et bien d'autres acteurs.

« Aujourd'hui, plus que jamais, l'heure est à l'action, nous devons transcender les fronts, dépasser les clivages et unir nos forces pour écrire une nouvelle page de l'histoire africaine. Une histoire faite de collaborations fructueuses, d'innovations audacieuses et d'engagements concrets au service du progrès. Je vous invite à vous joindre à ce mouvement, à participer à cette aventure collective, car l'Afrique que nous voulons construire a besoin de chacun de nous », a confié Jocelyne Mango Lorng.

Plusieurs activités sont prévues, dont des conférences-débats, des tables rondes, des partages et témoignages, des pannels de discussions animés par des experts de renommée. Les thématiques qui seront abordées couvrent des secteurs clés du développement africain, tels que l'économie, les finances, le transport, l'immobilier, l'éducation, la culture, la santé, la technologie.

Les participants profiteront aussi des rencontres B2B, conçues pour stimuler les collaborations entre les acteurs économiques africains, des masters class offrant à la diaspora et à d'autres acteurs l'opportunité de partager leurs expériences et de transmettre leurs compétences. Un concours de pitch permettra aux jeunes porteurs de projets innovants de se démarquer et d'attirer des potentiels partenaires.

Le point fort de l'événement sera le dîner de gala au cours duquel des prix et distinctions seront attribués aux Africains qui se sont distingués dans leurs différents secteurs d'activités en contribuant au développement du continent.