Angola: Sonangol réaffirme la propriété du Terminal Océanique de Dande

Luanda — La Société nationale des hydrocarbures d'Angola (Sonangol EP) a réaffirmé jeudi, que le Terminal Océanique de Barra do Dande (TODB) est un actif stratégique sous sa propriété exclusive.

La position du concessionnaire de l'État, rendue publique par un communiqué, résulte de la nécessité de clarifier une information récemment diffusée sur une radio privée concernant une prétendue surfacturation dans la construction du terminal et son enregistrement en faveur de l'entreprise privée Enangol, du secteur des services pétroliers, gaziers et énergétiques.

Dans une note envoyée à l'ANGOP, la Sonangol précise que ledit terminal a été conçu pour renforcer la capacité de stockage et de distribution des produits raffinés dans le en Angola, en restant sous son contrôle total.

La multinationale angolaise garantit que la construction de cette infrastructure, dans la municipalité de Dande, province de Bengo, a suivi des processus d'audit et d'inspection rigoureux, garantissant le respect des normes de transparence et de bonne gouvernance d'entreprise.

Dans le document, la Sonangol regrette la diffusion de telles informations, qu'elle considère fausses et diffamatoires, qui pourraient nuire à la réputation de l'entreprise et du secteur pétrolier angolais, ainsi que compromettre la confiance des partenaires et investisseurs nationaux et internationaux.

"Compte tenu de la gravité des déclarations faites par M. António Vieira, Sonangol a pris les mesures juridiques nécessaires, en déposant une plainte pénale pour calomnie, diffamation et atteinte à la réputation", peut-on lire dans la note.

Cependant, Sonangol réaffirme son engagement en faveur de la transparence, de la bonne gouvernance et de la bonne gestion de ses actifs, en veillant à ce que toutes les opérations et projets suivent les meilleures pratiques internationales et profitent au pays.