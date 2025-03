Angola: L'Ordre des biologistes rend hommage à la vice-présidente de la République

Luanda — L'Ordre des biologistes d'Angola a honoré, ce jeudi, la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, pour sa contribution au développement et à la reconnaissance de la classe.

L'acte a eu lieu lors de la cérémonie d'ouverture du 1er Forum des Biologistes d'Angola, présidée par Esperança da Costa.

La vice-présidente est diplômée en biologie de l'Université d'Augustine et est membre de l'Ordre des Biologistes.

Elle appartenait au deuxième groupe de biologistes postindépendance du pays, formés dans les années 1984-85.

Esperança da Costa est titulaire d'un doctorat avec distinction en phytoécologie, à travers une étude des plantes et de l'écologie angolaise, à l'Université technique de Lisbonne, au Portugal.

Esperança da Costa qui est professeur adjointe de biologie végétale a également occupé les postes de vice-directrice de la Faculté des Sciences et responsable/coordonnatrice de l'Herbier de Luanda, directrice du Centre de Botanique de l'UAN et coordinatrice du Master en Gestion et Gouvernance de l'Environnement de la Faculté des Sciences de l'Université Agostinho Neto en partenariat avec la Faculté des Sciences de l'Université de Lisbonne.

Le Forum fait partie des célébrations des 50 ans de l'indépendance nationale et se déroule dans un format hybride, sous le thème : « Le rôle du biologiste dans le développement durable de l'Angola ».

Le Forum vise à aborder la contribution de la biologie au développement de la société et les défis qui persistent encore dans ce domaine de la connaissance.

L'activité comprend la participation d'intervenants du Portugal, du Mozambique et du Brésil, avec une approche centrée sur le « Rôle du biologiste dans le renforcement des systèmes alimentaires » et la « Stratégie de l'Ordre des biologistes d'Angola ».

« Techniques innovantes d'intégration de données biologiques complexes »; « Education et enseignement de la biologie, défis et perspectives » et « Biologie humaine et santé » sont également des thèmes en cours d'analyse.