Soudan: Les dirigeants politiques rejettent les plans de la milice terroriste, de ses alliés et de ses sponsors à Nairobi

Port Soudan — Les dirigeants politiques ont confirmé que le peuple soudanais rejet les plans malveillants fomentés dans la capitale kenyane, Nairobi, par la milice terroriste de soutien rapide, ses alliés parmi certains politiciens et ses sponsors des pays qui veulent détruire le Soudan et humilier son peuple.

L'Association de la Presse Electronique a organisé mercredi soir à la Corniche de Port Soudan un grand symposium politique qui a réuni de nombreux dirigeants de forces politiques nationales pour présenter les aspects de leurs visions pour construire l'avenir face aux activités des forces subversives rebelles représentées par la Charte de Nairobi, en plus d'aborder les questions et préoccupations de la transition et de la reprise du processus politique.

Les intervenants ont convenu que la conspiration est toujours grande et en cours, et que l'unité et la cohésion doivent continuer à faire face au plan colonial, indiquant que le citoyen ne trouvera pas de stabilité dans l'état de fragmentation et de division politique et sociale qui prévaut actuellement sur la scène, appelant à l'importance de mettre en oeuvre la loi et la justice et l'inclusion , et de s'appuyer sur la compétence plutôt que sur des affiliations étroites pour établir une bonne gouvernance qui mène le pays à la sécurité.

Les intervenants ont souligné leur condamnation des violations des milices, rejetant l'ingérence internationale dans les affaires soudanaises et qualifiant ce qui s'est passé à Nairobi, en termes d'idée, coome une tentative de légitimer les pots-de-vin payés afin de former un État nuisible.

Ils ont souligné que le groupe fortifié par les milices et les services de renseignements étrangers n'a pas eu le dessus dans la révolution, mais qu'il s'agit plutôt d'un groupe isolé qui n'a pas sa place sur la terre du Soudan, et ils ont expliqué que les Soudanais ne sont plus ce qu'ils étaient en 2019, mais qu'ils sont plutôt devenus terrifiants pour le colonisateur et ne le craignent pas, et ils ont déclaré que dans la situation actuelle, tout le monde y est impliqué au moins par le silence et en laissant la place à ceux qui n'ont pas le droit de parler au nom du peuple contre lequel ils ont pratiqué les types de violations les plus odieuses, notant que la démocratie ne vient pas par la force des armes mais par des élections ou un référendum,

Ils ont souligné que la laïcité a plusieurs écoles et n'est pas la solution magique aux problèmes du pays, comme en témoigne le fait que les forces des milices rebelles ne sont pas une entité religieuse, et pourtant elles ont apporté au Soudan le pire désastre humanitaire, comme en témoignent les ennemis avant les amis.

Le symposium a été prononcé par Mohamed Sayed Ahmed Al-Jakomi, chef de la coordination des forces démocratiques nationales, Mohamed Widaa, chef de la coordination du retour à la plateforme fondatrice, Alia Abuna, cheffe de l'Initiative des femmes soudanaises, Bahar Idris Abu Garda, chef de l'Alliance pour la justice au Soudan, Dr. Al-Amin Mahmoud, secrétaire général du Congrès populaire, Mariam Al-Hindi, cheffe du Rassemblement des professionnels, Khaled Al-Fahal du Parti unioniste démocratique, Ismail Kitir, chef adjoint du Parti national de l'Oumma, et Boshra Juma Aro, chef du comité de surveillance.