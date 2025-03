Soudan: La FAO organise un atelier sur l'étude des chaînes de valeur ajoutée dans les produits agricoles et animaux

Gadarif — L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture (FAO) en coordination avec le Département de la richesse animale et le Département de l'agriculture, en présence du directeur exécutif de la localité d'Al-Fashqa, Salah Al-Din Abdel-Razzaq, a organisé un atelier de formation sur l'étude des chaînes de valeur ajoutée dans les produits agricoles et animaux pour un grand nombre de producteurs et d'investisseurs dans divers domaines connexes.

L'atelier s'adressait aux petits agriculteurs, aux éleveurs et aux pêcheurs, où le professeur Mohamed Zein Ali a présenté un document complet et détaillé sur la manière d'augmenter les revenus individuels grâce aux produits locaux et de les transformer en industries qui augmentent leur valeur sur les marchés régionaux et mondiaux, avec la nécessité de bénéficier de financements et de moderniser les incubateurs, les coopératives et les modèles commerciaux des petits agriculteurs.

La présentation de Prof Zein s'est concentrée sur la valeur ajoutée des produits agricoles et animaux dans les localités d'Al-Fashaga et dans un certain nombre de localités différentes de l'État de Gedarif.