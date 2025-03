Afrique: Le Conseil de sécurité exprime sa vive préoccupation suite à la signature d'une charte visant à établir une autorité parallèle au Soudan

ONU — Dans une déclaration à la presse adressée mercredi au Conseil de Sécurité sur le Soudan, les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur profonde préoccupation face à la signature d'une charte visant à établir une autorité gouvernementale parallèle au Soudan. Les membres du Conseil de sécurité ont souligné que de telles mesures exacerberaient le conflit en cours au Soudan, fragmenteraient le pays et aggraveraient la situation humanitaire déjà désastreuse.

Les membres du Conseil de sécurité ont affirmé leur ferme attachement à la souveraineté, à l'unité et à l'intégrité territoriale du Soudan, soulignant que toute mesure unilatérale qui porte atteinte à ces principes menace la stabilité du Soudan et de l'ensemble de la région.

Les membres du Conseil de sécurité ont appelé les parties au conflit à rechercher une cessation immédiate des hostilités et à s'engager de bonne foi dans un dialogue politique et des efforts diplomatiques pour parvenir à un cessez-le-feu permanent. Les membres du Conseil de sécurité ont salué l'appel de l'Union africaine et du Secrétaire général de l'ONU en faveur d'un cessez-le-feu urgent durant le mois du Ramadan.

Les membres du Conseil de sécurité ont réitéré leur appel à toutes les parties pour qu'elles respectent leurs engagements énoncés dans la Déclaration de Djeddah. Ils ont souligné l'importance de mener un dialogue national véritable, global et transparent conduisant à un gouvernement national libre, juste et démocratiquement élu, après une période de transition sous direction civile, pour réaliser les aspirations du peuple soudanais à un avenir pacifique, stable et prospère, en pleine conformité avec les principes d'appropriation nationale.

Les membres du Conseil de sécurité ont exhorté tous les États Membres à s'abstenir de toute ingérence extérieure visant à alimenter les conflits et l'instabilité, à soutenir les efforts visant à instaurer une paix durable, à respecter leurs obligations en vertu du droit international et à mettre en oeuvre les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment la résolution 2750 (2024). Ils ont également appelé toutes les parties au conflit à respecter le droit international humanitaire et la résolution 2736 (2024).

Les membres du Conseil de sécurité ont exprimé leur plein soutien aux efforts déployés par l'Envoyé personnel du Secrétaire général, M. Ramtane Lamamra, pour user de ses bons offices auprès des parties, afin de parvenir à une solution durable du conflit par le dialogue.