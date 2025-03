Afrique: L'ambassadeur du Soudan rencontre le président de la Fédération sénégalaise de football

Dakar — L'Ambassadeur Abdulghani Al-Naeem Awad Al-Karim a rencontré mercredi M. Augustin Senghor, Président de la Fédération Sénégalaise de Football.

La réunion a souligné l'importance de renforcer la coopération et la coordination entre l'Association sénégalaise de football et son homologue soudanaise, d'échanger des expériences et de l'expertise, et d'utiliser des ressources et des capacités dans le domaine sportif entre les deux pays frères. L'Ambassadeur a salué les réalisations du Sénégal dans le développement et la promotion du football et des joueurs sénégalais de renom aux niveaux africain et international. La réunion a également souligné l'importance des compétitions sportives comme langage mondial et moyen de paix et d'amour entre les peuples et les nations.

M. Senghor a exprimé sa joie de cette rencontre, évoquant sa précédente visite au Soudan et sa communication avec le Dr Moatasem Jaafar, président de la Fédération Soudanaise de Football, indiquant que les peuples sénégalais et soudanais partagent leur amour et leur intérêt pour le football, et a salué l'accord sur un mécanisme conjoint de coopération entre les deux pays frères.

L'Ambassadeur a expliqué que malgré l'agression brutale qui a été repoussée contre le pays et l'empiètement flagrant sur les infrastructures et les installations sportives, l'équipe nationale et les équipes soudanaises ont continué à participer avec force et dignité aux compétitions régionales et internationales, soulignant que des préparatifs sont en cours pour recevoir bientôt des équipes sportives soeurs et amies au Soudan, appelant à l'échange de visites entre les deux pays.