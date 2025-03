Soudan: Kortekaila - Les stratégies de haut niveau de l'armée soudanaise ont surpris le monde en vainquant la milice la plus puissante

Madani — L'ingénieur Mohamed Kortekaila Saleh, ministre du fédéralisme a souligné la nécessité d'unifier toutes les forces armées du pays après la guerre en une seule armée nationale.

Dans une déclaration à SUNA, Kortekaila a déclaré que la guerre visait tout le peuple soudanais et menaçait l'existence de l'État soudanais, exprimant sa fierté et son appréciation pour les grandes capacités et stratégies avec lesquelles l'armée soudanaise a fait face à la guerre, qui a surpris le monde en battant la milice la plus puissante du monde selon les classifications des experts militaires et stratégiques, notant la confiance et l'assurance de l'armée soudanaise dans la victoire et la défaite de la milice rebelle depuis le déclenchement de la guerre à la mi-avril 2023.

Il a annoncé leurs efforts pour profiter des aspects positifs de la guerre et faire face aux aspects négatifs, et a souligné que les guerres des mouvements de lutte armée contre le gouvernement visaient à satisfaire des revendications légitimes et étaient caractérisées par des valeurs de lutte et ne visaient pas à effondrer l'État ou le citoyen.