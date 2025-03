Soudan: Le président du Conseil de souveraineté rencontre l'ambassadeur norvégien

Port Soudan — Le président du Conseil Souverain de Transition, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan, a salué les positions du Royaume de Norvège à l'égard du Soudan, sa souveraineté, son intégrité territoriale, sa sécurité et sa stabilité.

Le président du CST, lors de sa rencontre avec l'envoyée spéciale norvégienne au Soudan, Dr. Andrea Stiansen, a renouvelé mercredi la volonté du gouvernement soudanais de faire tous les efforts et de fournir toutes les facilités pour acheminer l'aide humanitaire à tous ceux qui en ont besoin.

De son côté, l'ambassadeur Nour El-Daim Abdel Qader, directeur des affaires européennes et américaines au ministère des Affaires étrangères, a déclaré dans un communiqué de presse que la réunion a porté sur l'évolution de la situation sécuritaire et politique dans le pays, ainsi que sur les efforts que le gouvernement entend entreprendre en vue du processus de transformation démocratique civile et du lancement d'un dialogue global pour parvenir à un consensus national sur les questions nationales, notant le rôle actif de la Norvège dans le dialogue soudanais pour parvenir à la réconciliation nationale.

Son Excellence a souligné que la réunion a abordé l'importance de fournir l'aide humanitaire à ceux qui la méritent, notant que le président du Conseil de souveraineté a confirmé lors de la réunion le retour de millions de Soudanais dans leurs villes et villages grâce aux victoires remportées par les forces armées sur tous les fronts et leur défaite de la milice terroriste qui a détruit l'infrastructure de l'État soudanais.

Il a ajouté que nous sommes impatients de coopérer avec la Norvège et de faire progresser les domaines de coopération conjointe et son soutien à un processus de dialogue soudano-soudanais qui inclut tout le monde pour lancer la phase de transition démocratique et mettre fin à la guerre.

Pour sa part, l'envoyé norvégien, Dr. Andrea Stiansen, a affirmé la position de son pays en faveur de l'unité, de la sécurité et de la stabilité du Soudan, et a déclaré : « Tout processus de paix doit être dirigé et détenu par le Soudan », indiquant que sa visite dans le pays s'inscrit dans le cadre de la communication avec le gouvernement soudanais pour faire progresser et renforcer les relations, soutenir le processus de dialogue et de transformation démocratique et parvenir à la paix.

L'envoyé a expliqué que la réunion a discuté des meilleurs moyens de faire avancer le processus de dialogue soudanais conformément aux principes de leadership et d'appropriation soudanaise, notant qu'il existe des défis et que nous les surmonterons avec un esprit de coopération et en nous concentrant sur les objectifs du processus de dialogue, soulignant l'importance de fournir l'aide humanitaire à ceux qui la méritent et de fournir les services nécessaires aux citoyens.