Cote d'Ivoire: Automobile - Le Groupe Sifcom pour la conduite sécurisée et responsable à travers son showroom « La Citadelle »

Une conférence de presse a été organisée le 5 mars 2025 sur le site à Cocody Les-Deux-Plateaux.

Le Groupe Sifcom s'inscrit davantage dans la promotion de la conduite sécurisée et responsable. Une nouvelle étape vient d'être franchie dans ce sens à travers l'ouverture officielle ce lundi 10 mars 2025, par ses filiales ATC Comafrique fondée en 1966 et Grave Mobility créée en 2024, de son showroom « La Citadelle » à Cocody Les-Deux-Plateaux.

Le Groupe s'appuie sur les constructeurs KGM (Sud-Coréen, anciennement Sang Nyong) et HongQi, Wuling et Jinpeng (Chinois). Mais également sur les solutions bornes de recharges électriques de l'entreprise EVTECH, partenaire de sa filiale Grace Mobility.

Ce nouvel engagement a clairement été affiché le 5 mars 2025, par Bernard Wackers, Directeur général adjoint d'ATC Comafrique et Marius Toh, Directeur des opérations de Grace Mobility, au cours d'une conférence de presse qu'ils ont co-animée avec Sandra Simbi, Directrice commerciale et marketing et Florent Thomas, Directeur général d'EVTECH à La Citadelle.

Pour cette nouvelle offensive commerciale avec « La Citadelle » - après les showrooms de Vridi, Plateau, Marcory et San Pedro - le concessionnaire ATC Comafrique arrive avec des classiques qui ont fortement contribué à la réputation du constructeur sud-coréen KGM.

Ce sont la Rexton, la Korando et la Torres et bientôt l'Actyon, le pick-up Musso et le SUV Tivoli, accompagnés d'un service après-vente de qualité. La berline E-QM5 et le SUV E-HS9 - tous deux de luxe - de la marque HongQi figurent en bonne place dans cette nouvelle aventure.

Bernard Wackers, Directeur général adjoint d'ATC Comafrique, a souligné que les pièces de rechange ont devancé les véhicules eux-mêmes. « Nous collaborons directement avec le constructeur, KG Mobility (KGM) lui-même depuis la seule unité de production dont il dispose à Séoul pour conserver sa technologie et la qualité de ses véhicules », a-t-il déclaré.

Cette conscience d'un accès rapide aux pièces détachées chez ATC Comafrique concerne également les véhicules de marques HongQi, Wuling et Jinpeng. Relativement aux deux derniers constructeurs - qui proposent des voitures électriques - Grace Mobility s'appuie sur le réseau de plus d'une quarantaine de bornes de recharge de son partenaire EVTECH et son offre d'installation à domicile de son kit Neo.

Les futurs acquéreurs des Wuling Gameboy, Bingo EV, EQ100, YEP, N300P EV, Cabine Simple, N300P EV Cabine Double et N300L EV n'ont dont aucun souci à se faire. Cette assurance est valable pour les éventuels propriétaires des scooters électriques Jinpeng VSP, LG, JG 200 ou des tricycles électriques YH et JG200 de la même marque. Idem pour tous ceux qui s'offriront les modèles RICH 6 et 7 de ZNA (Zhengzhou Nissan Automobile).

Quelles soient thermiques ou électriques, La Citadelle s'annonce comme la plateforme par excellence de la conduite intelligente. Parce que les voitures qui ouvrent le bal sont toutes bourrées de technologies qui protègent le conducteur tout en lui facilitant la manoeuvre. Notamment en prenant le relais quand une manoeuvre de sécurité s'impose.