Afrique: Deuxième tour des qualifications africaines pour la Coupe du Monde Féminine U-17

Le deuxième tour des qualifications pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2024, qui se déroulera au Maroc du 17 octobre au 8 novembre, représente une étape cruciale pour les sélections africaines en quête des quatre places qualificatives attribuées à la CAF, en plus de celle réservée pour le Maroc, en tant que pays hôte.

Des affiches équilibrées pour des duels sous haute tension

Dès le 8 mars, les matchs aller mettront aux prises plusieurs équipes ambitieuses. Le Cameroun recevra l'Éthiopie, tandis que la Tanzanie affrontera la Zambie. L'une des rencontres les plus attendues opposera l'Afrique du Sud au Nigeria, un duel entre deux formations habituées aux joutes internationales. D'autres confrontations promettent du suspense, notamment Sierra Leone - Guinée et Bénin - RD Congo. L'Ouganda et le Kenya se retrouveront dans un derby du CECAFA, tandis que l'Algérie tentera de prendre le dessus sur le Botswana. Enfin, la Côte d'Ivoire et le Burundi s'affronteront pour décrocher une place au tour suivant.

Le match retour, prévu le 14 mars, sera déterminant pour connaître les équipes qualifiées. Forts de leur expérience et de l'avantage du terrain, la Zambie et le Nigeria, qui avaient représenté le continent lors de la dernière Coupe du Monde U-17 en République dominicaine, chercheront à s'imposer et à poursuivre leur parcours.

Les forces en présence : des géants face à des outsiders

Certaines sélections engagées possèdent un solide palmarès dans les compétitions de jeunes. Le Nigeria, quintuple qualifié pour la Coupe du Monde U-17, part favori face à l'Afrique du Sud et cherchera à confirmer son statut de référence. Le Cameroun, fort de plusieurs participations à ce tournoi mondial, comptera sur son expérience pour écarter une Éthiopie en pleine progression.

La Zambie, en pleine ascension dans le football féminin, devra se méfier de la Tanzanie, une équipe qui a su démontrer tout son potentiel ces dernières années. De son côté, la RD Congo, bien que moins expérimentée dans cette catégorie d'âge, espère surprendre le Bénin. Enfin, l'Algérie devra rester vigilante face au Botswana, toujours capable de créer l'exploit.

Calendrier des matchs du deuxième tour des qualifications africaines pour la Coupe du Monde Féminine U-17 de la FIFA 2025

Samedi 8 mars 2025 (heures locales)

14h00

Afrique du Sud - Nigeria

Ouganda - Kenya

Botswana - Algérie

17h00

Sierra Leone - Guinée

19h00

Cameroun - Éthiopie

Dimanche 9 mars 2025 (heures locales)

14h00

Tanzanie - Zambie

16h00

Bénin - RD Congo

17h00

Côte d'Ivoire - Burundi

Mercredi 12 mars 2025 (heures locales)

17h00

Burundi - Côte d'Ivoire

Samedi 15 mars 2025 (heures locales)

13h00

Éthiopie - Cameroun

15h00

Zambie - Tanzanie

16h00

Nigeria - Afrique du Sud

17h00

Guinée - Sierra Leone

Dimanche 16 mars 2025 (heures locales)

13h00

Kenya - Ouganda

15h30

RD Congo - Bénin

21h00