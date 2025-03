Tunisie: Tourisme au pays - 14,5 milliards de dinars de dépenses intérieures en 2023

Tourisme en Tunisie : 14,5 milliards de dinars de dépenses intérieures en 2023

Le produit intérieur brut direct de l'industrie touristique tunisienne s'est établi à 7,3 milliards de dinars en 2023, représentant une contribution de 4,9 % au PIB total, selon le Compte Satellite du Tourisme (CST) pour l'année 2023, publié mercredi soir par l'Institut National de la Statistique (INS).

Le tourisme a contribué directement à l'économie tunisienne à hauteur de 7,1 milliards de dinars, soit 5 % de la valeur ajoutée totale générée par l'économie nationale en 2023.

En ce qui concerne les dépenses de tourisme intérieur -- englobant le tourisme interne et le tourisme récepteur (les activités des visiteurs résidents et non-résidents à l'intérieur du pays) -- elles se sont élevées à environ 14,5 milliards de dinars. Les produits non spécifiques (principalement les services médicaux et le shopping) représentent environ 24 % de l'ensemble des dépenses, tandis que l'hébergement, la restauration et les boissons, ainsi que le transport aérien des passagers, comptent respectivement pour 36 %, 14 % et 16 % des dépenses, selon les données du CST.

S'agissant du tourisme récepteur, qui regroupe les activités des visiteurs non-résidents en Tunisie, l'INS a indiqué que les dépenses de ce secteur ont atteint 10,4 milliards de dinars en 2023. Les produits non spécifiques représentent 20 % de ces dépenses, tandis que l'hébergement et le transport en constituent respectivement 39 % et 21 %.

En 2023, les dépenses de tourisme récepteur ont représenté 72,3 % des dépenses intérieures totales, retrouvant ainsi leurs niveaux de 2018 et 2019, signe d'un redressement du tourisme international en Tunisie après la crise sanitaire de 2020. La demande de tourisme récepteur a été estimée à 2,3 milliards de dinars, avec une répartition des dépenses de 39 % pour l'hébergement, 21 % pour le transport, 12 % pour l'alimentation et les boissons, et 20 % pour les produits non spécifiques.

D'autre part, les dépenses de tourisme interne ont atteint 4,01 milliards de dinars en 2023. Pour cette catégorie, les produits non spécifiques représentent 34 % de l'ensemble des dépenses, l'hébergement 26 %, et la nourriture et les boissons 22 %. La demande touristique interne a été estimée à 2,48 milliards de dinars, avec des proportions similaires dans la répartition des dépenses.