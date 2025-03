Tunisie: Les composants automobiles, un leadership à consolider

La Tunisie dispose de bon nombre de points forts dans plusieurs secteurs, dont notamment celui de l'industrie automobile, plus précisément en matière d'équipements et de composants dans ce secteur avec la mise au point d'une stratégie nationale en vue de renforcer l'innovation et la compétitivité.

En effet, le ministère de l'Industrie, des Mines et de l'Énergie vient de se pencher de plus près sur le secteur avec la réunion du groupe de travail chargé de la réalisation du projet Automotive Smart City dont les résultats sont mis en relief dans le sens où la position de notre pays lui permet de viser des objectifs de plus en plus ambitieux.

Dans cet esprit, le projet Automotive Smart City est appelé à booster l'offre tunisienne et à promouvoir la place du pays dans la chaîne de valeur mondiale, tout en augmentant le volume des exportations pour une enveloppe globale de pas moins de 13,5 milliards de dinars d'ici à 2027, sans oublier la création 150 mille emplois environ dans les années à venir.

Il va de soi que des études rationnelles et minutieuses seront les bienvenues pour garantir la concrétisation des diverses étapes de réalisation grâce aux compétences humaines spécialisées dans le pays, indispensables pour pouvoir répondre aux exigences du développement global et durable, et ce, dans le cadre des capacités locales et du respect de la souveraineté nationale.

Ce projet s'inscrit, également, dans le cadre du pacte de compétitivité sectorielle visant à attirer des investissements majeurs dans le secteur de la fabrication de voitures électriques et intelligentes.

Ainsi, la réussite de ce projet ne peut que renforcer le rôle de la "Task Force Automotive Smart City" qui a réuni, il y a trois mois, les divers représentants des départements gouvernementaux concernés, ainsi que celui de l'Agence allemande de coopération internationale (GIZ) afin de passer en revue le potentiel disponible en matière d'infrastructures industrielles et technologiques.

Il s'agit d'une volonté inébranlable de raffermir le rôle de leadership de la Tunisie dans l'industrie des composants automobiles puisqu'avec un réseau d'entreprises comptant près de trois cents sociétés industrielles de renommée, notre pays possède une main-d'œuvre qualifiée et spécialisée et une expertise reconnue dans de nombreuses disciplines.