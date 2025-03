Congo-Brazzaville: Biodiversité - Le pays accélère les préparatifs du premier congrès des peuples autochtones des forêts tropicales

L'ambassadeur du Forum international sur les peuples autochtones d'Afrique centrale à la Communauté économique des États de l'Afrique centrale (Fipac/CEEAC), Kapupu Diwa, a été reçu en audience, le 5 mars à Brazzaville, par la ministre Arlette Soudan-Nonault chargée de l'Environnement, du Développement durable et du Bassin du Congo. Les deux personnalités ont planché sur les préparatifs de l'organisation du premier congrès des peuples autochtones des forêts tropicales de trois grands bassins mondiaux.

L'évènement réunira les représentants des communautés autochtones vivant au coeur des forêts amazoniennes, du Bassin du Congo et de l'Asie du sud-est, notamment ceux des forêts de Bornéo Mékong. Après la tenue du premier forum, du 10 au 15 avril 2007 à Impfondo, sous la dénomination de forum international des peuples autochtones d'Afrique centrale et du deuxième forum de Fipac du 15 au 19 mars 2011, le Congo s'apprête à l'organisation de la première édition du 1er congrès des peuples autochtones des forêts tropicales des trois grands bassins mondiaux. Ce congrès va renforcer les stratégies communes de défense des droits des peuples autochtones et leur savoir-faire ancestral.

Au cours des échanges, la ministre Arlette Soudan-Nonault, en sa qualité de coordinatrice exécutive de la commission climat bassin du Congo et l'ambassadeur Kapupu Diwa ont convenu de donner une tribune d'expression et d'actions aux peuples autochtones, véritables gardiens des forêts tropicales.

Le Congo et le Fipac ont réaffirmé leur engagement commun en faveur d'une gestion durable et inclusive des écosystèmes forestiers, tout en valorisant le rôle central des populations autochtones dans la lutte contre le changement climatique et la préservation de la biodiversité.

Les peuples autochtones des trois grands bassins forestiers vont se rencontrer pour la première fois pour partager leurs expériences et proposer des solutions concrètes pour la protection des forêts tropicales.

« Avec la ministre, nous avons essayé de travailler de manière technique pour le succès de ce congrès. Pour ce congrès, nous allons faire la déclaration pour tous les peuples autochtones du monde entier. Nous voulons donner notre position et point de vue en ce qui concerne la forêt et la biodiversité, en prélude à la COP », a indiqué Kapupu Diwa, ambassadeur de Fipac/ CEEAC.

Ce congrès se confirme comme un cadre de concertation entre les autorités politiques des différents pays, les partenaires au développement, la société civile, les médias, les peuples autochtones de l'espace Commission des forêts d'Afrique centrale (Comifac) et ceux du monde entier.

À l'image du sommet des trois grands bassins forestiers qui s'est tenu à Brazzaville, ce 1er congrès va réunir toutes les populations autochtones de l'Amazonie, de l'Asie du sud-est Bornéo Mékong et celles Bassin du Congo ainsi que les partenaires au développement, les chefs traditionnels, experts, décideurs politiques et partenaires internationaux, dans un esprit de dialogue et de coopération.

La date officielle du congrès et le programme détaillé restent à déterminer. Le Congo confirme son rôle moteur dans les initiatives environnementales à l'échelle internationale en plaçant les peuples autochtones au coeur des solutions pour un avenir durable des écosystèmes.