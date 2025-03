Congo-Brazzaville: Pagir - Le budget 2025 arrêté à la somme de 3,3 milliards F CFA

Le budget et le plan d'activité du Programme accélérer la gouvernance institutionnelle et les réformes pour un fonctionnement durable des services (Pagir) ont été adoptés, le 6 mars, à Brazzaville à l'issue de la deuxième session ordinaire de son comité de pilotage. L'accent sera mis cette année sur les secteurs de la santé et de l'éducation.

Un projet conjoint du Congo avec la Banque mondiale, le Pagir poursuivit son déploiement sur le terrain de l'amélioration de la gouvernance institutionnelle et de la réforme des finances publiques.

La session du comité de pilotage a mobilisé les parties prenantes à la réforme du secteur public, dont la Primature, les délégués des ministères sectoriels, l'unité de coordination du projet, ainsi que les organisations de la société civile. Ces participants étaient appelés à statuer sur une nouvelle feuille de route s'inscrivant dans le cadre de résultats du Pagir pour l'atteinte des indicateurs de décaissements.

Outre l'adoption du plan de travail et le budget annuels à la somme de 3 330 655 000 F CFA, les membres du comité de pilotage ont également planché sur les rapports d'exécution des activités ; les comptes et les rapports d'audit.

Ils ont abordé la question de l'application des recommandations des rapports d'audit et des missions, de même que la facilité de la mise en oeuvre des réformes et les progrès accomplis ; la coordination entre les parties prenantes pour la bonne mise en oeuvre des réformes, avec l'appui technique du secrétariat permanent aux réformes des finances publiques ; et la pertinence du travail et du rendement sur les critères de performance.

Durant cet exercice, a assuré le conseiller spécial du Premier ministre chargé de la gouvernance, du dialogue économique et de la lutte contre la corruption, Gervais Bouiti-Viaudo, le comité de pilotage ne cessera d'encourager et d'accompagner les efforts des structures, des points focaux et des experts. « Notre comité est l'organe délibérant et de suivi de la mise en oeuvre du Pagir tels que le précisent nos attributions.

Il s'agit de délibérer sur toutes les activités mises en oeuvre par l'unité de coordination du projet pour le volet financement du projet d'investissement et par le secrétariat permanent aux réformes des finances publiques, volet axé sur les résultats », a-t-il souligné, ajoutant que les conclusions de ces assises sont attendues par le gouvernement, notamment les recommandations liées à la gouvernance (la maîtrise du budget, la gestion axée sur les résultats comme nouveau mode de gestion, la capacité à répondre aux besoins de la population).

Financé à hauteur de 70 millions de dollars (41,6 milliards FCFA) par la Banque mondiale, le Pagir vise à appuyer le gouvernement dans sa politique de renforcement de la gouvernance et de la gestion des finances publiques.

Il devrait permettre à terme d'accroître l'efficacité de la mobilisation des ressources domestiques et de la gestion des dépenses de l'État dans la santé et l'éducation. Le programme s'exécute en deux volets : un financement axé sur les résultats et un financement de gestion de projet au titre d'une assistance technique.