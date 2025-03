Congo-Brazzaville: CNTR - La sixième session ordinaire budgétaire examine seize points

La sixième session ordinaire budgétaire de la Commission nationale de transparence et de responsabilité dans la gestion des finances publiques (CNTR), qui se tient actuellement à Brazzaville, a inscrit à son ordre du jour seize points dont le programme d'activités et le projet de budget exercice 2025.

Les commissaires vont, du 4 au 13 mars, examiner en sus du budget et du programme d'activités 2025 les documents du Plan stratégique 2025-2029 ; les rapports de missions d'enquête sur la gestion des subventions et autres dotations de l'Etat, ainsi que leurs ressources par les administrations décentralisées.

Le rapporteur-trésorier de la CNTR, Alphonse Oko, a rappelé que cette session se tenait dans un contexte national marqué, entre autres, par le redressement des équilibres macroéconomiques ; la programmation des dépenses publiques sur le long terme, à travers le budget programme ; la résilience vis-à-vis des principales crises internationales.

Selon lui, le budget de la CNTR est le cadre de programmation chiffrée de ses actions au cours de l'année. L'institution devrait, a-t-il souligné, continuer à épingler, dans cette perspective, les obstacles dysfonctionnels de toutes les structures bénéficiant des subventions de l'Etat.

« Le leadership en matière de transparence ne se décrète pas. Il se gagne sur le terrain des actions et nos actions doivent primer sur les arguments. La confiance se gagne lorsque les paroles se tiennent. Nous devons être une lampe qui éclaire et non un caillou qui empêche d'avancer. La CNTR ne doit pas être une variable d'ajustement dans l'écosystème du contrôle. Nous devons faire ce qui est sûr quand c'est le plus dur », a-t-il dit, précisant que les dysfonctionnements que révèlent leurs enquêtes nécessitent un courage pour leur éradication.

Présidant la cérémonie d'ouverture, le président de la CNTR, Joseph Mana Fouafoua, a rappelé que cette session permettra aux participants de fixer les recettes attendues, de définir les dépenses liées au bon fonctionnement et à la réalisation des principales missions de l'institution. Il a circonscrit le contexte dans lequel ces assises se tiennent, notamment le basculement depuis le 1er janvier 2025, de toutes les institutions publiques en mode budget programme. D'après le lui, le budget programme a l'avantage de promouvoir l'efficacité et l'efficience dans la gestion des finances publiques.

Il a, par ailleurs, souligné la nécessité de prendre en compte la directive du président de la République d'amplifier les actions en faveur de la jeunesse afin que celles-ci soient réalisées durant la période d'exécution du Plan national de développement 2022-2026 et s'étendent au-delà de cette échéance. « Cette directive est à prendre en compte dans nos programmes d'action de l'année 2025 en associant le Conseil consultatif de la jeunesse », a-t-il martelé.

Il a aussi rappelé que la CNTR a tenu en novembre 2023 la session inaugurale de son plan stratégique pluriannuel couvrant la période 2025-2029, assorti d'un plan d'actions triennal glissant. Le but étant, a-t-il poursuivi, de mettre en place un cadre de performance devant permettre à cette institution d'assurer efficacement ses missions, notamment celle consistant à veiller à l'application stricte du code de transparence par les administrations publiques.

« Notre plan stratégique sert de feuille de route et aide à définir les objectifs à long et moyen terme, les ressources nécessaires, les risques potentiels et les mesures à prendre pour atteindre les résultats souhaités. Sans un plan stratégique, il devient difficile de coordonner les efforts, de mesurer les progrès et de s'adapter aux imprévus.

La planification stratégique permet aux organisations de tracer une voie claire vers l'avenir en définissant avec précision les objectifs, le champ d'application et les résultats attendus des projets », a conclu Joseph Mana Fouafoua.