Angola: Mise en relief de l'importance des biologistes dans le développement durable

Luanda — Les biologistes jouent un rôle crucial dans la recherche de solutions innovantes pour la conservation des écosystèmes et l'utilisation responsable des ressources naturelles, a estimé jeudi, à Luanda, la présidente de l'Ordre des biologistes, Augusta Martins.

Intervenant à l'ouverture du Forum de l'Ordre des biologistes d'Angola, Augusta Martins a déclaré que ces professionnels contribuaient à la promotion de la santé publique et environnementale.

Il a souligné que les spécialistes dans ce domaine exercent une activité transversale dans diverses branches du pays telles que la santé, l'éducation, l'agriculture, la pêche, la science et la technologie.

« C'est notre principal défi, être toujours présent, tant dans ces domaines d'activité que pour parvenir au développement durable de notre pays», a-t-elle déclaré.

Pour la responsable, l'Angola, avec son « immense » diversité biologique et ses écosystèmes « uniques », nécessite un engagement continu de chacun en faveur de la recherche, de l'éducation et de la mise en oeuvre de politiques efficaces pour protéger ses richesses naturelles.

Dans ce sens, Augusta Martins a déclaré que l'Ordre des Biologistes d'Angola travaillerait pour que les représentants de la classe s'impliquent dans les efforts de développement du pays et pour que la profession soit valorisée et reconnue comme un pilier fondamental du progrès social et économique de l'Angola.

Concernant l'événement, ouvert par la vice-présidente de la République, Esperança da Costa, elle a expliqué que son objectif fondamental est de démontrer le potentiel de la biologie en tant que science pour soutenir la croissance et l'innovation dans le pays et renforcer la communauté professionnelle, en favorisant les synergies au sein des différents domaines d'activité.

L'initiative, a-t-elle souligné, vise à promouvoir le bien-être des populations, l'utilisation rationnelle des ressources naturelles et le développement durable souhaité.

Au cours du forum, des sujets essentiels tels que l'éducation, la santé humaine et environnementale, la préservation de la biodiversité, la biotechnologie et le rôle des biologistes dans l'atténuation du changement climatique seront abordés.

La responsable a également déclaré que l'événement représente une étape importante pour les biologistes, en tant qu'espace de réflexion, de partage de connaissances et de renforcement de leur mission de défenseurs et de promoteurs de la diversité de la vie, d'un environnement sain et accueillant pour tous et de la gestion durable des ressources naturelles de notre pays.