Congo-Kinshasa: Spécial 8 mars - La congolaise au centre de toutes les ambitions

Depuis 48 ans, le 8 mars, Journée Internationale de la Femme, résonne comme un hommage vibrant aux luttes et aux victoires des femmes du monde entier. Cette année, le thème international nous rappelle un impératif : « Pour toutes les femmes et les filles, droits, égalité et autonomisation ».

En République Démocratique du Congo, notre thème national est un appel à l'action : « La Congolaise au centre de toutes les ambitions ».

Mais que signifie réellement ce thème ? Quels sont les défis à relever ? Et comment chaque femme congolaise peut-elle s'emparer de cette ambition ? Ensemble, dans cette édition spéciale de Bana Okapi, nous allons décortiquer ces messages, comprendre les enjeux et tracer la voie pour que chaque femme congolaise prenne pleinement sa place et qu'elle se retrouve réellement au centre de toutes les ambitions.