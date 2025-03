Congo-Kinshasa: IGF reprend la patrouille financières dans les entreprises publiques

IGF reprend la patrouille financières dans les entreprises publiques. La présidence de la république invite les mandataires publics notamment les présidents des conseils d'administration, les Directeurs Généraux et leurs adjoints au professionnalisme à la responsabilité. Cela, en prévision du contrôle de l'Inspection générale des Finances IGF dans les entreprises publiques, pour l'exercice 2025. Le Directeur de cabinet du chef de l'Etat Anthony Nkinzo Kamole leur a fait part de cette volonté du président de la République lors d'une réunion tenue ce mardi 04 mars dans la salle des congrès du Palais de la nation.

Autres actualités developées dans ce journal

La direction générale des douanière et accises (DGDA) dément formellement la mesure annoncée au sujet de la suspension du régime douanier de réimportation en l'état des marchandises émanant des zones occupées.

Dans un communiqué officiel du 4 mars 2025, la direction nationale de la DGDA informe tous les usagers de la douane que ce communiqué du 28 février est un faux et que la législation douanière s'applique sur l'ensemble du territoire national. La DGDA/Nord-Kivu dit ne pas reconnaître le document faisant mention de cette considération, et a précisé que cette note de service émane de personnes mal intentionnées, cherchant à nuire à la réputation de son directeur provincial.

Mobilisation des recettes du trésor public, les assignations budgétaires de la Direction générale des recettes administratives, domaniales et de participation (DGRAD) ont été dépassées pour l'année 2024. Un taux d'exécution de 103,70%. Une performance attribuée aux efforts conjugués des cadres et agents avec le concours de l'Inspection Générale des Finances en mission permanente d'encadrement des recettes et de contrôle de gestion. Mais aussi à l'accompagnement et au soutien du ministre des Finances.

Il se tiendra à Ossaka au Japon un salon d'exposition universelle de six mois du 13 Avril au 13 Octobre 2025. La RDC y sera présente à travers le ministère du commerce extérieur. Le gouvernement congolais en appelle aux opérateurs économiques du secteur public et privés à s'apprêter une meilleure représentativité du pays dans cette vitrine internationale qui permettre de faire valoir toutes les opportunités locales.

A Butembo au Nord de la province du Nord Kivu, la pomme de terre, principale denrée alimentaire devient de plus en plus rare et même chère. Conséquences de l'occupation des zones maraîchères par les rebelles du M23/RDF depuis quelques semaines. Certains agriculteurs et vendeurs de la pomme de terre ont optent pour des alternatives. Des clients se tournent désormais vers d'autres aliments, jugés plus abordables.

Voici à présent le comportement des produits miniers et agricoles de la RDC sur le marché international pour cette semaine du 03 Mars au 08 Mars 2025. Le cuivre, l'Or et le cobalt ( dont l'exportation est suspendue en ce moment) affichent une tendance à la hausse pour cette période. Le cuivre passe de 9.438,10$/T la semaine dernière à 9.492,55$/T. L'or passe de 94,34$ à 95, 03$ le gramme, le Zinc, l'Etain à la hausse

Du coté des produits agricoles, les café robusta, arabica et le cacao se vendent à la baisse cette semaine en cours, le caoutchouc est à la hausse, le sel de quinine à la baisse, le soja stable avec 1,75$/Kg, toutes les sortes cde piment gardent leur prix stable sur le marché international cette semaine en cours. Même situation pour le thé et l'huile de palme. Notez que cette mercuriale est fournie par le ministère congolais du commerce extérieur.