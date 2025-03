Tunisie: CAB - Faire contre mauvaise fortune bon coeur !

La défaite contre l'ESS doit faire partie du passé...Il faut se relancer

En sport d'une manière générale et en football plus particulièrement, on apprend toujours des déboires rencontrés en cours de chemin. Malgré un début de saison pratiquement catastrophique, le CAB s'est repris peu à peu pour quitter les profondeurs du classement.

Certes, mathématiquement, tout reste possible mais au vu des confrontations à venir, les Cabistes peuvent jouer sereinement et réaliser encore d'autres performances sans ressentir le fardeau de la relégation. En effet, les équipiers de Allala ont pris confiance en leurs moyens et sont en train de livrer des prestations nettement meilleures que celles présentées en début de saison.

Confirmer devant l'ASG

On peut dire qu'ils ont appris justement de leurs erreurs passées, retenant ainsi la leçon et sont, par conséquent, en train d'en récolter les fruits. L'entraîneur Sofiene Hidoussi a su insuffler du sang nouveau à un groupe dont le moral n'était pas son fort. Il a su également le mettre à niveau sur le plan physique, instaurer la discipline et faire jouer la concurrence.

Le résultat s'est concrétisé sur le terrain. En outre, ce qui est encourageant est que l'équipe a encore de la marge pour progresser. Pour y parvenir, il faudra se concentrer davantage sur l'aire de jeu. Il est évident que les progrès sont probants et le match contre l'ASG de ce samedi à Bizerte devrait en principe confirmer ce nouvel état d'esprit de gagneur..