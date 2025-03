Tunisie: Ligue 1 - Onze stades disposent de l'éclairage - Jouer en nocturne, un luxe interdit !

Sport et jeûne ne font pas bon ménage. La solution existe pourtant dans 11 stades tunisiens disposant d'éclairage : jouer en nocturne, ce qui animera les soirées ramadanesques.

C'est un vieux débat qui refait surface chaque année au mois de Ramadan : les matchs de la Ligue 1 qu'on fait jouer en plein après-midi alors que plusieurs joueurs font le jeûne.

Cette année, le Bureau fédéral et la Lnfp ne se sont pas contentés de désigner les matchs à 14h00, ils font jouer les équipes tous les trois jours. "C'est inhumain", avait lancé Faouzi Benzarti dimanche dernier après le coup de sifflet final du match qui a opposé son équipe au CSS.

"Jouer le premier jour de Ramadan l'après-midi, outre qu'on dispute un match tous les trois jours, c'est harassant", avait lancé Mohamed Mkacher, agacé, pourtant vainqueur du CAB. Les deux techniciens ont lancé un cri de détresse face à cette situation délicate.

La 25e journée à 14h00 aussi !

Le projet des désignations de la 25e journée de la Ligue 1, programmé au milieu de la semaine prochaine, jeudi 13 mars et vendredi 14 mars, prévoit aussi un coup d'envoi de tous les matchs à 14h00. Une journée qui précède la Fenêtre Fifa, la dernière à disputer au mois de Ramadan si on se réfère au calendrier de la FTF.

En somme, on fera jouer trois journées en plein jour en ce mois saint ! Or, sport et jeûne ne font pas bon ménage. La solution existe pourtant dans 11 stades disposant de l'éclairage nécessaire : l'Olympique de Radès, le 15-Octobre à Bizerte, l'Olympique de Sousse, Taïeb-Mhiri à Sfax, Mustapha Ben Jannet à Monastir, l'Olympique de Gabès, 7-Mars à Ben Guerdane, Najib Khattab à Tataouine, Abdessalem Kazouz à Zarzis, le stade de Métlaoui et le Stade Chedly-Zouiten.

Pourquoi s'obstine-t-on à jouer les après-midi, alors qu'on peut décaler les matchs en soirée ? Avec des matchs qui débutent le soir, les spectateurs peuvent avoir largement le temps qu'il faut avant d'aller vers le stade. Sauf que ce n'est pas le cas depuis des années dans notre championnat. Contrairement, par exemple, aux événements culturels, qui se tiennent tard le soir.

Quant au football, il est toujours considéré comme source de désagréments. On n'a pas encore l'habitude d'aller à un stade de football comme on va au théâtre ou au cinéma. Et ce sont les joueurs et les entraîneurs qui le payent sur le terrain depuis des années pendant le Ramadan.