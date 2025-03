Congo-Kinshasa: Kwamouth - Un commandant de Mobondo capturé par l'armée congolaise au village Popo

L'armée congolaise a capturé mercredi 5 mars Samy Ibula, alias Sadam, l'un des commandants de la milice Mobondo, au village Popo, situé à 37 km du village Bunsele, dans le secteur de Ntwa, territoire de Kwamouth (Mai-Ndombe). Selon le porte-parole de l'opération Ngemba, le capitaine Antony Mwalushay, ce chef milicien a été capturé avec son arme de guerre alors que des militaires des Forces armées de la RDC (FARDC) effectuaient une patrouille de combat dans cette partie de la province du Maï-Ndombe.

L'officier précise que, pour l'instant, ce chef milicien est en cours d'interrogatoire par les services spécialisés afin d'obtenir des détails sur lui et sur le groupe qu'il dirigeait.

D'après le capitaine Antony Mwalushay, à ce jour, l'armée a déjà pris le contrôle d'au moins cinq bastions des insurgés Mobondo à Kwamouth, dans le cadre de l'opération Ngemba.

Ces bastions sont situés dans les villages Lweme, Popo, Salongo, Mabanga et Indula.

Le commandant des opérations Ngemba rappelle également que l'armée est engagée et mobilisée pour éliminer la milice Mobondo sur l'ensemble de la zone opérationnelle Ngemba.

Il exhorte les insurgés qui sont bloqués en brousses par leurs leaders de trouver des moyens pour fuir et se rendre auprès des forces de l'ordre : « Ils seront sécurisés s'ils quittent la brousse et s'ils tiennent réellement à leurs vies. Sinon, ils seront traqués et mis hors d'état de nuire », a-t-il averti.

Plus de 1.000 civils ont déjà été tués à la suite des violences de la milice Mobondo dans les provinces issues du Grand-Bandundu, à savoir : Maï-Ndombe, Kwilu et du Kwango, ainsi que la commune rurale de Maluku à Kinshasa et le territoire de Kimvula au Kongo-Central, depuis juin 2022.

Le porte-parole des opérations Ngemba de la 11é région militaire Grand-Bandundu, capitaine Antony Mwalushayi avait livré ce bilan, lundi 3 mars à Kikwit, province du Kwilu.