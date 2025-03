Mali: Une huitième édition «sociale» pour le Festival Ali Farka Touré

Au Mali, début ce vendredi 7 mars à Bamako du Festival Ali Farka Touré, consacré au guitariste et chanteur malien, pionnier du « blues du désert » que l'on ne présente plus. Cette huitième édition se poursuit jusqu'au dimanche 9 mars. Cette année, le festival tombe en plein ramadan. Raison pour laquelle les organisateurs de la Fondation Ali Farka Touré ont décidé de donner au festival un caractère social.

Ali Farka Touré est mort le 7 mars 2006, il y a 19 ans déjà. Cette année, le 7 mars coïncide avec le mois de Carême, mais pas question de changer de date. Vieux Farka Touré, lui-même musicien de renommée internationale, est le fils d'Ali Farka Touré et le président de la Fondation qui organise le festival.

Pour afficher ce contenu Instagram, il est nécessaire d'autoriser les cookies de mesure d'audience et de publicité.

Accepter Gérer mes choix Ruptures collectives du jeûne

« Cela tombe sur le ramadan, mais on ne voit pas pourquoi on devrait changer de date », explique Vieux Farka. « Pour cette année, au moins, on va faire une édition spéciale avec des ruptures collectives du jeûne, on va faire des dons, il y a aussi un Centre de santé communautaire ici qui n'a pas du tout de courant et que l'on va doter d'électricité solaire. »

Également prévus pendant ce Festival Ali Farka Touré, des dons alimentaires ou encore des soins médicaux gratuits pour femmes et enfants de Lafiabougou, le quartier bamakois de celui qui fut maire de Niafunké, près de Tombouctou.

Et la musique ?

Ses guitares, ses dernières tenues

« Pendant ce festival, il n'y aura pas de concert parce que c'est le mois de ramadan », assume Vieux Farka Touré, « et pendant le ramadan, on ne fait pas de concert, en tout cas au Mali. Donc, on laisse la Nuit Ali Farka, où il y aura des concerts, à plus tard. Mais on aura quand même une exposition au Musée national consacrée à Ali Farka », rassure son fils, « avec ses guitares, ses dernières tenues, ses portefeuilles, ses chapeaux, tout en fait ! »

L'exposition s'étendra jusqu'à la fin du ramadan. Quant à la Nuit Ali Farka et à ses concerts, la date n'est pas encore fixée, mais il faudra encore patienter « quelques mois. »