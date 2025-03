Afrique Centrale: Est de la RDC - Plusieurs hôpitaux confrontés à une pénurie de sang

Les hôpitaux de plusieurs agglomérations du Nord-Kivu et du Sud-Kivu sont confrontés à une pénurie de sang, des affrontements entre l'armée congolaise et ses alliés d'un côté, et l'AFC/M23 soutenu par le Rwanda de l'autre.

Pour y remédier, le gouvernement congolais a lancé, début février à Kinshasa, une campagne de collecte de sang. Une première cargaison a été envoyée le 4 mars vers Goma et Bukavu mais son acheminement s'est heurté à de nombreuses difficultés.

D'abord, plusieurs transporteurs refusaient de prendre en charge ces poches en raison de la sensibilité du dossier. Ensuite, des restrictions administratives ont rendu la livraison difficile. Lors de l'envoi, il y a 13 jours, du premier lot d'équipements médicaux et de médicaments, tout avait été autorisé depuis Bruxelles vers Goma, à l'exception du sang, selon plusieurs sources contactées par RFI.

L'acheminement a nécessité un passage par Bruxelles, Nairobi, Kigali, puis Rubavu, au Rwanda, avant d'atteindre Goma et Bukavu. Un trajet long et coûteux, d'autant que ces poches de sang de 500 ml chacune doivent être maintenues à une température spécifique pour éviter toute dégradation. C'est l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) qui a facilité l'opération en obtenant un couloir humanitaire, permettant ainsi la livraison du premier lot.

Un deuxième envoi est déjà programmé mais avec les mêmes défis logistiques. Lors du lancement de la campagne, le ministre de la Santé avait fixé un objectif de 5 000 poches de sang collectées. Un chiffre atteint et même dépassé, assure-t-il, précisant que 1 200 poches ont déjà été envoyées vers l'est du pays. Mais sur place, une autre difficulté se pose : la conservation du sang et la distribution aux hôpitaux. Certaines structures de santé ont été endommagées par les violences, compliquant la prise en charge des patients.