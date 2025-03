Algérie: AAPI - Création de pôles industriels dans plusieurs wilayas

Alger — L'Agence algérienne de promotion de l'investissement (AAPI) ambitionne de créer des pôles industriels dans plusieurs wilayas, a indiqué, jeudi à Alger, le Directeur général (DG) de l'agence, Omar Rekkache, affirmant que ces zones contribueront à la création d'une valeur ajoutée et à la diversification de l'économie nationale.

Rekkache intervenait lors d'une journée d'information organisée par l'AAPI au profit des opérateurs économiques sur le lancement d'un pôle spécialisé dans la production de fournitures scolaires à Bordj Bou Arreridj, en présence du Conseiller du président de la République, chargé du commerce, de l'approvisionnement, du contrôle et de l'import-export, Kamel Rezig, du ministre du Commerce extérieur et de la Promotion des exportations, Mohamed Boukhari, du wali de Bordj Bou Arreridj, Kamel Nouicer, et du président du Conseil du renouveau économique algérien (CREA), Kamel Moula.

Ont également assisté à la rencontre les représentants des deux chambres du Parlement, des responsables d'organisations patronales et d'associations professionnelles, ainsi que des opérateurs économiques activant dans la fabrication des fourniture scolaires.

L'AAPI, explique M. Rekkache, "s'attèle à présent, en coordination avec le CREA, à réunir les conditions propices pour le lancement crescendo de pôles industriels dans plusieurs wilayas, à l'instar des pôles consacrés à l'industrie du cuir et des chaussures (Médéa), à l'industrie des vêtements et du textile (Relizane), et à la fabrication des pièces de rechange et de manutention (Oran)", a expliqué M. Rekkache.

Pour le même responsable, "la création de ces zones spécialisées ne signifie pas l'interdiction d'exercer ces activités ailleurs".

Ces pôles contribueront, en effet, à "diversifier et pérenniser l'économie nationale, et constitueront une véritable aubaine pour l'établissement d'un tissu industriel homogène en mesure de répondre aux besoins nationaux pour se tourner vers l'export plus tard", a précisé M. Rekkache, expliquant que ces zones "contribueront également à créer une plus-value, au transfert des technologies et au renforcement des capacités industrielles à l'échelle nationale".

Concernant le pôle industriel dédié à la production des fournitures scolaires dont la création est prévue prochainement dans la zone de "Rmail" à la wilaya de Bordj Bou Arreridj, le responsable a affirmé qu'il contribuerait à "renforcer la production locale et à réduire la facture d'importation des fournitures scolaires, qui, selon les estimations du ministère du Commerce, oscillent entre 70 et 80 millions USD par an, tout en assurant une autosuffisance nationale en la matière".

S'étendant sur une superficie de 8 hectares, ce pôle, poursuit le même responsable, pourra être élargi en fonction de la réactivité des investisseurs.

Ce projet, dont les assiettes foncières seront présentées la semaine prochaine sur la plateforme numérique de l'Investisseur, constitue un pilier essentiel pour garantir l'approvisionnement du marché local et fournir des fournitures scolaires à des prix abordables, ce qui soutient le pouvoir d'achat des citoyens, a indiqué M. Rekkache.

Il encouragera également de nombreuses petites et moyennes entreprises (PME) à s'intégrer dans la chaîne de production, que ce soit dans la fabrication des matières premières ou dans les opérations de distribution et de commercialisation, créant ainsi "une forte dynamique économique au niveau local et national dans ce secteur d'activité", a-t-il ajouté, appelant tous les opérateurs à "réussir ce projet qui ouvrira la voie à la création d'autres pôles".

Moula a affirmé, à son tour, que ce pôle "contribuera largement à la satisfaction des besoins du marché local et à la réduction de la facture d'importation, notamment au vu de la hausse des coûts de transport international des produits importés des marchés lointains, mais aussi à la consolidation de l'offre locale, tout en érigeant cette industrie en catalyseur de l'exportation".

Il a également mis en avant l'importance "de développer des programmes de formation spécialisés dans différents métiers liés à ce domaine, en vue d'assurer une main d'oeuvre qualifiée, lors de la mise en service des projets".

Le wali de Bordj Bou Arreridj a, quant à lui, rappelé les principales caractéristiques logistiques et géographiques de la wilaya, saluant "cet important projet qui contribuera, de manière directe, à la réduction de l'importation et au transfert de la technologie".

Le wali a en outre affirmé son engagement à "accompagner tous les investisseurs qui ont adhéré à cette démarche". Lors de cette journée d'information, une vision intégrée a été présentée sur les opportunités d'investissement en matière de fabrication des articles scolaires, outre le débat des défis et des handicaps auxquels sont confrontés les opérateurs économiques.