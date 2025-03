Algérie: Incidents du match MBR-USMH - Les auteurs des publications électroniques incitant à la haine arrêtés

Alger — Six (06) suspects, impliqués dans une affaire d'incitation à la haine et à la discrimination suite aux incidents survenus lors de la rencontre entre le MB Rouissat et l'USM El Harrach, ont été arrêtés par les services de sécurité et présentés devant le procureur de la République, a indiqué mercredi un communiqué de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN).

"S'appuyant sur des extraits vidéos incitant à la haine, diffusés sur les réseaux sociaux suite aux incidents survenus lors de la rencontre entre le MB Rouissat et l'USM El Harrach, la brigade de lutte contre la cybercriminalité de la sûreté d'Alger a ouvert une enquête préliminaire supervisée par le parquet compétent", précise-t-on de même source.

"Les investigations menées par les enquêteurs du même service sur les auteurs de ces contenus ont permis d'identifier les propriétaires des comptes électroniques concernés, d'arrêter six (06) suspects dont des repris de justice, et de récupérer les appareils électroniques utilisés (téléphones portables) dans la diffusion d'informations et d'idées incitant à la haine".

Les suspects ont été présentés, mercredi, devant le procureur de la République près le pôle pénal national de lutte contre les crimes liés aux technologies de l'information et de la communication pour présentation à l'attention du public de vidéos susceptibles de porter atteinte à l'intérêt national, incitation intentionnelle à la haine, publication de contenus pouvant nuire à l'ordre et à la sécurité publics, et discours de haine via les technologies de l'information et de la communication, conclut la même source.