Soudan: Ministre des Finances - L'atelier sur la transformation numérique est important pour engager le pays sur la voie de la transformation numérique

Port Soudan — Le ministre des Finances et de la Planification économique Dr Gibril Ibrahim a confirmé que l'atelier est une étape importante pour que le pays entre sur la voie de la transformation numérique, soulignant que le paiement électronique est une expérience courante dans le monde entier.

Dr Gabriel a déclaré lors de l'atelier sur le paiement électronique organisé par 'Shimos Media Center' en partenariat avec l'Agence de presse soudanaise -SUNA ce jeudi soir à l'hôtel El Rabwa à Port Soudan sous le slogan «Un pas vers la transformation numérique et l'inclusion financière » que l'expérience du paiement électroniques réduit considérablement la charge des banques puisque le paiement est effectué à partir du site.

C'est une expérience pratique pour le citoyen et les banques, en plus du fait qu'elle augmente les dépôts et préserve l'argent du citoyen afin que les banques puissent financer de grands projets dans le pays.

Gabriel a décrit l'expérience du paiement électronique comme un moyen efficace de lutter contre la corruption et d'augmenter les revenus.

Il a déclaré que cela réduit le coût du service dans le pays car le citoyen n'a pas besoin de beaucoup de papiers ou de documents, mais plutôt l'employé traite avec le citoyen à travers l'écran.

Il a estimé que l'impression d'une grande quantité de monnaie est coûteuse et sujette à la contrefaçon, aux dépenses illégales et à l'utilisation dans le commerce de biens dangereux, considérant que le système est transparent pour l'État et le citoyen, soulignant que le système de paiement électronique permet de traiter une plus petite quantité de monnaie et de bien contrôler l'inflation.

Gabriel a évoqué la lutte contre l'économie souterraine et a ajouté que l'argent en dehors du système ne paie pas d'impôts et que le système électronique régit les paiements.

Il a souligné l'importance de l'éducation des citoyens, notant que le comité s'efforce avec diverses parties de surmonter toutes les difficultés auxquelles les citoyens sont confrontés. Il a déclaré que l'expérience est soumise à une évaluation pour l'améliorer, notant que l'inclusion financière et la transformation numérique sont des expériences importantes qui doivent être développées pour figurer parmi les rangs des pays avancés.\ OSM