Soudan: Al-Eaysir confirme la volonté de l'Etat de finaliser les étapes du paiement électronique

Port Soudan — Le ministre de la Culture et de l'Information et porte-parole du gouvernement, M. Khalid Ali Al- Eaysir, a affirmé la volonté de l'État d'achever les étapes des efforts de paiement électronique et de parvenir à l'inclusion financière, soulignant l'importance de l'adoption des technologies numériques pour renforcer l'inclusion financière et améliorer les services financiers pour les citoyens.

S'exprimant lors de la séance d'ouverture de l'atelier sur le paiement électronique, une étape vers la transformation numérique et l'inclusion financière, organisé par 'Shimos Media Center' en partenariat avec l'Agence de presse soudanaise, ce jeudi soir, il a déclaré que le ministère de la Culture et de l'Information poursuivra son rôle dans la diffusion de la sensibilisation requise parmi les citoyens.

Al- Eaysir a considéré le projet de remplacement de la monnaie initié par le gouvernement comme l'un des projets les plus réussis, confirmant la véracité de la vision du comité de remplacement de la monnaie et démontrant l'importance des technologies numériques dans l'amélioration des services financiers pour les citoyens.

Au cours de l'atelier, des documents de travail ont été examinés sur 'l'unification de la plateforme de paiement électronique, les étapes de la transformation numérique et de l'inclusion financière', présentés par Mme Dr Asjad Yahya El-Kazim, et le deuxième document intitulé 'La technologie redéfinit l'économie : où en sommes-nous', présenté par le Dr Khaled El-Tijani, tandis que le troisième document traite 'Le rôle du développement des infrastructures et des communications dans le soutien de l'inclusion financière et l'amélioration du paiement électronique'.\OSM