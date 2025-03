Sénégal: Sédhiou - Préparatifs de la journée internationale de la femme accès difficile à la terre et aux équipements, financements en souffrance....le désarroi !

Les femmes des différents groupements des départements de Sédhiou, Goudomp et Bounkiling ont pris part hier, mercredi 5 mars 2025, au Comité régional de développement (CRD) consacré aux conditions sociales et économiques des femmes de la région. Il y est ressorti qu'elles peinent jusque-là à disposer des terres et des équipements adéquats.

S'agissant des difficultés notées dans l'octroi des financements, l'autorité administrative a fait savoir que nombre d'entre elles sont des mauvaises payeuses. Il rassure toutefois que la DER/FJ s'engage à aménager 50 ha dans chacun des trois départements de la région de Sédhiou.

En prélude à la Journée internationale de la femme, prévue le 8 mars prochain, les travaux de concertation organisés, hier mercredi, en Comité régional de développement (CRD) ont porté sur la place de la femme dans la mise en oeuvre de la Stratégie nationale de développement. A cette tribune, les femmes de la région de Sédhiou ont relevé le manque d'infrastructures sociales et économiques de base.

Elles ont notamment exprimé le besoin de disposer de chaines de valeurs pour accroître le rendement des produits locaux. Ces femmes, venues des départements de Sédhiou, Goudomp et Bounkiling ont également fait observer un accès difficile à la terre.

Et à ce sujet, le gouverneur de région leur a demandé de s'organiser en groupements, «pour l'accès à la terre. Il est plus aisé de formuler une demande individuelle, mais ce serait mieux que les femmes se regroupent en groupement d'intérêt économique (GIE), en fédération et en coopérative pour avoir plus de chance. Et nous avons eu la volonté exprimée par la DER/FJ de réaliser une superficie de 50 hectares aménagés dans chaque département de Sédhiou, au profit des femmes», a laissé entendre Diadia Dia.

Même conseil de regroupement en coopérative prodigué par l'autorité administrative pour l'obtention d'équipements agricoles. «Les femmes qui ont reçu ces financements devront prendre les dispositions nécessaires pour s'acquitter de leurs obligations car ces financements sont des fonds revolving, qui doivent donc tourner pour faire bénéficier les autres qui sont sur la liste d'attente. Raison pour laquelle il a été demandé aux organisations de femmes concernées de revoir leur manière de faire et de s'acquitter de leurs obligations».

L'accès au financement est aussi évoqué comme une contrainte majeure, avec une large majorité de femmes sur la liste des mauvais payeurs, selon toujours le gouverneur de région. «Souvent, les femmes ne sont pas organisées en coopératives pour pouvoir acquérir facilement le matériel lourd, comme les tracteurs. Ce sont des équipements pour de grandes surfaces et le mieux c'est qu'elles soient structurées et (puissent) exploiter de grandes superficies de terre».

Dans leurs interventions, nombreuses étaient les femmes qui ont réaffirmé leur engagement à relever le défi, sous le management de Mme Ba Amy Sokhna Ka, la Directrice régionale de la Famille de Sédhiou.