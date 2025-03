Sénégal: Du dépotoir d'ordures à un espace vert - Vers la fermeture de Mbeubeuss

Le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires a annoncé hier, mercredi 5 mars le franchissement d'un pas important vers la fermeture de la décharge de Mbeubeuss.

Dans un texte publié sur sa page Facebook, le ministre Moussa Bala Fofana indiquant que la première phase des travaux de réhabilitation des 40 hectares de la décharge prendront fin dans 14 mois, a assuré que ce projet estimé 26 milliards de FCFA permettra à Mbeubeuss de devenir un espace vert, doté d'un lac, de verdure et d'espaces de vie sociale...

Véritable serpent de mer de la politique environnementale des différents gouvernements qui se sont succédé à la tête du pouvoir exécutif sénégalais ces quinze dernières années, la restructuration de la décharge de Mbeubeuss est-il en train de devenir réalité ? Tout porte à le croire si on s'en tient à l'annonce du ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires.

En effet, dans un texte publié sur sa page Facebook, Moussa Bala Fofana a annoncé le passage à la vitesse supérieure dans le cadre de la transformation de la décharge de Mbeubeuss en un espace de vie durable et agréable.

Sous ce rapport, il a énuméré quelques actions réalisées, « une année après sa première visite » au niveau de cette décharge, ouverte dans les années 1970 et qui s'étend sur une surface de 115 hectares environs. Il s'agit notamment du lancement de la première phase des travaux de réhabilitation sur 40 hectares.

D'un coût d'investissement de 26 milliards de FCFA, ces travaux, prévus sur une période d'un an et deux mois environs vont, à termes, transformer radicalement le paysage de Mbeubeuss grâce à l'érection sur les lieux d'un « centre de tri intégré pour une gestion optimale des déchets » et d'autres aménagements d'après toujours le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires.

« D'ici 14 mois, les 40 hectares de Mbeubeuss deviendront un espace vert, doté d'un lac, de verdure et d'espaces de vie sociale, offrant un cadre de vie sain et durable pour tous » a annoncé le ministre Moussa Bala Fofana dans cette publication avant de préciser. « Nous avons également visité une zone de 40 hectares à Bambilor, où sera implanté un centre d'enfouissement technique, conçu pour une gestion durable des déchets, avec à terme une transformation en zone verte ».

Loin de s'en tenir là, le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires a également annoncé au sujet de la seconde phase de ces travaux qu'elle concernera les 75 hectares restants, avec pour objectif l'élimination totale de la décharge de Mbeubeuss de notre imaginaire collectif.

« Sous l'impulsion du président de la République, nous oeuvrons ensemble à bâtir un Sénégal plus propre, plus vert et plus résilient. La décharge de Mbeubeuss sera bientôt reléguée au rang de souvenir, et nous sommes fiers de contribuer à cette transformation historique » a conclu le ministre Moussa Bala Fofana.

En attendant l'échéance des mois annoncé par le ministre de l'Urbanisme, des Collectivités territoriales et de l'Aménagement des territoires, il faut juste rappeler que ce n'est pas la première fois que la restructuration de la décharge de Mbeubeuss a été agitée ces dernières années. De 2011 à nos jours, cette question a été même au centre des différents programmes de gestion des déchets mis en oeuvre par l'Etat sans que cela n'aboutisse à rien sur le terrain.

Quant à la fermeture de la décharge de Mbeubeuss, il soutient : « Dans le cadre du PNG (Projet national de la gestion des déchets solides) avec la Banque islamique et d'autres partenaires, toutes ces questions seront bien prises en charge et définitivement réglées, au bonheur des populations. »

S'exprimant en marge d'une visite de terrain d'inspection de l'état des opérations de nettoiement huit mois après l'installation de l'Unité de Coordination de la Gestion des déchets solides (UCG), le 19 juillet 2016 dernier, Abdoulaye Diouf Sarr avait indiqué que la fermeture de la décharge de Mbeubeuss sera définitivement réglée, au bonheur des populations dans le cadre du Projet national de la gestion des déchets solides (Png) qui sera mis en oeuvre avec la Banque islamique et d'autres partenaires.

Trois ans plus tard, c'est au tour de l'ancien ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, Abdou Karim Fofana de s'illustrer. Au cours de son audition par les membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, le 17 décembre 2019, il avait indiqué que la « fermeture de la décharge de Mbeubeuss sera bientôt effective ».

« Il y a le programme de modernisation de la gestion des déchets qui intègre la résorption de Mbeubeuss, c'est-à-dire, sa restructuration. L'Etat du Sénégal a pris une option sérieuse en la matière. Un dossier de financement sera présenté au Conseil d'administration de la Banque mondiale, en février 2020.

Donc, on ne peut pas parler de zéro déchet alors qu'on a encore des dépôts sauvages », avait-il assuré avant d'indiquer que, l'Etat du Sénégal, au-delà de Mbeubeuss, compte aménager des décharges départementales qui vont respecter les normes.