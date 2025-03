Burkina Faso: Journées de l'exemplarité fiscale 2025 - le Premier ministre donne l'exemple

Dans le cadre de l'initiative dénommée Journées de l'exemplarité fiscale, la Direction générale des impôts s'est déployée, ce jeudi 6 mars 2025, à la Primature. A l'occasion, des agents des directions centrales et des structures rattachées de l'institution ont répondu à l'appel du civisme fiscal. Donnant l'exemple, le Premier ministre, Rimtalba Jean Emmanuel Ouédraogo s'est acquitté de ses obligations fiscales, avant de lancer un appel au civisme fiscal.

Le chef du gouvernement a salué l'initiative dont l'objectif est de sensibiliser les Burkinabè à l'importance du paiement des taxes et impôts afin de favoriser une meilleure mobilisation des ressources fiscales intérieures. Il a insisté sur le fait que la souveraineté du pays dépendait en grande partie de sa capacité à mobiliser ses ressources internes. Chaque citoyen a un rôle à jouer pour renforcer l'indépendance économique du pays et lui assurer les moyens d'affronter les défis sécuritaires et d'engager une transformation structurelle durable.

«On a besoin, plus que jamais, que chaque Burkinabè en prenne conscience et soit un modèle en termes de civisme fiscal en payant ses taxes. C'est la meilleure manière, aujourd'hui, de pouvoir donner corps à l'affirmation de notre souveraineté, parce que vous savez que la main qui reçoit est toujours au-dessous de celle qui donne. Nous voulons faire en sorte que nous n'ayons plus, pour des questions de souveraineté, à tendre la main», a expliqué le Premier ministre.

Soucieux de la diligence du service et du bon accueil des contribuables, le chef du gouvernement a appelé les services des impôts à jouer pleinement leur rôle, en facilitant les démarches des usagers. Il a en outre encouragé les agents à améliorer l'accueil et l'accessibilité aux services fiscaux, estimant que le bon fonctionnement de l'administration était essentiel pour inciter les citoyens à s'acquitter de leurs obligations. Présent aux côtés des agents des impôts mobilisés pour la circonstance, le directeur général adjoint des impôts, Benoît Zongo, a rappelé les innovations de la direction générale des impôts, en

vue de faciliter la collecte des taxes et impôts.

C'est notamment la plateforme Faso Arzeka et des moyens de transfert des téléphonies mobiles. La présente édition des Journées d'exemplarité fiscale est placée sur le thème : « Pour un Burkina Faso résilient et souverain, je déclare et je paie mes impôts».