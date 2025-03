Cote d'Ivoire: Mutuelle des fonctionnaires - La MUGEF-CI inaugure un siège régional à Abengourou

La Mutuelle Générale des Fonctionnaires de Côte d'Ivoire (MUGEF-CI) renforce sa présence dans la zone Est du pays avec l'ouverture d'un siège régional à Abengourou. L'inauguration de cette infrastructure a eu lieu le 27 février 2025, sous la présidence du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara.

Édifié sur une superficie de 3 600 m², le siège régional se compose de deux blocs distincts. Le premier, d'une superficie de 750 m², abrite une salle polyvalente de 400 places, des bureaux, une cuisine, un magasin et des sanitaires. Le second, consacré aux services administratifs, couvre 40 m² et comprend un hall de réception pouvant accueillir 100 personnes, deux guichets, des bureaux, une salle informatique, un réfectoire et des salles annexes.

Pour Gnobo Paul, président du Conseil d'administration de la MUGEF-CI, cette infrastructure vise à améliorer l'offre de services aux mutualistes. Profitant de l'occasion, il a dressé un bilan des réalisations de l'année 2024, marqué notamment par la transformation digitale de la mutuelle, qui a considérablement amélioré l'accès aux prestations. Parmi les avancées notables figurent l'élargissement de la liste des médicaments remboursables, passée de 2 013 à 6 133 médicaments, la signature d'une convention pour la prise en charge des fonctionnaires souffrant d'insuffisance rénale, ainsi que l'organisation d'une campagne gratuite de bilans de santé ayant bénéficié à plus de 15 000 mutualistes.

Des progrès salués par le ministre Adama Kamara, qui a félicité le dynamisme et l'engagement de l'actuel Conseil d'administration de la MUGEF-CI. Il a souligné que l'ouverture de ce siège régional constitue une avancée majeure vers un accès plus équitable et de proximité aux services de protection sociale pour les fonctionnaires et agents de l'État. Selon lui, cette initiative répond à un besoin fondamental : garantir à chaque mutualiste un accès optimal aux services de santé et aux prestations administratives de la MUGEF-CI.

S'inscrivant dans la vision du gouvernement de bâtir un système de protection sociale inclusif, efficace et adapté aux réalités locales, cette dynamique est en phase avec les réformes engagées pour une meilleure couverture sociale des travailleurs. En conclusion, le ministre a salué le renforcement des liens entre la MUGEF-CI et la Caisse Nationale d'Assurance Maladie (CNAM), gage d'une synergie accrue au service des mutualistes.