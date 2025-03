Algérie: Conseil de sécurité - Les A3+ soulignent leur attachement à un processus politique à même d'instaurer une paix durable au Yémen

NEW YORK (Nations unies) - Le Groupe A3+ au Conseil de sécurité (Algérie, Somalie et Sierra Leone + Guyana) a exprimé jeudi à New York son attachement à un processus politique inclusif à même d'instaurer une paix durable au Yémen.

"Le Groupe A3+ continue de soutenir les efforts diplomatiques de l'envoyé spécial du SG de l'ONU pour faciliter un processus politique par et pour les Yéménites sous les auspices de l'ONU pour in fine faire advenir une paix durable au Yémen", a affirmé le représentant de la Sierra Leone aux Nations unies, Michael Imran Kanu, dans une allocution lue au nom du Groupe +A3 lors d'une réunion du Conseil de sécurité sur la situation au Yémen.

Le Conseil de sécurité, a-t-il poursuivi, "doit continuer à faire preuve de résolution dans le soutien qu'il apporte à un processus politique inclusif qui permettrait de répondre aux défis sécuritaires et politiques du Yémen".

A cet égard, le groupe a souligné qu'"une paix et une stabilité durables sont essentielles pour établir les systèmes de gouvernance nationaux nécessaires et pour relancer la production de gaz et de pétrole afin de permettre leur exportation pour revitaliser l'économie yéménite".

Le groupe A3+ s'est dit "très préoccupé face au fait que les civils et les infrastructures civiles soient ciblés (...)", tout en mettant l'accent sur "l'importance de poursuivre les efforts de médiation sous les auspices de l'ONU".

D'autre part, le Groupe A3+ s'est dit "profondément préoccupé par l'insécurité alimentaire qui s'aggrave sérieusement au Yémen, phénomène exacerbé par les hostilités qui se poursuivent, le déclin économique et des phénomènes climatiques".

"La situation humanitaire reste extrêmement grave, les communautés continuent à souffrir des dégâts à grande échelle et du phénomène de déplacement causés par les inondations récentes (...)", a alerté M. Kanu.

A ce titre, il a appelé "à continuer à soutenir le plan de riposte humanitaire 2025 dont l'objectif est d'apporter une aide vitale à 19,5 millions de personnes et en particuliers aux femmes, filles et enfants qui ont été touchés par le conflit de manière disproportionnée".

Par ailleurs, le Groupe A3+ souscrit aux appels des agences comme le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) et le Programme alimentaire mondial (PAM) "qui exhortent les Etats dotés d'une influence et de moyens à soutenir ces efforts, y compris la recherche de solutions innovantes pour atténuer les risques auxquels sont confrontés les travailleurs humanitaires à cause d'attaques ciblées".

Il a indiqué que "la stabilité au Moyen-Orient est à la croisée des chemins, en particulier vu les négociations en cours pour préserver le cessez-le-feu à Ghaza et le processus de paix en Syrie", notant qu'il s'agit là de "deux éléments clés".