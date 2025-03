Algérie: Le président de la République présente ses condoléances aux familles des victimes de l'accident de la route à Tiaret

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présenté, jeudi, ses condoléances aux familles des victimes de l'accident de la route survenu dans la wilaya de Tiaret et dans lequel deux élèves ont trouvé la mort et 33 autres ont été blessés.

"Suite à la tragique collision survenue ce matin à Aïn Lemsane, sur la route reliant Frenda à Aïn Kermes dans la wilaya de Tiaret, dans laquelle deux innocents élèves ont trouvé la mort et 33 autres ont été blessés, dont trois (3) dans un état grave, alors qu'ils se rendaient à l'école en quête de savoir, nous ne pouvons qu'implorer Allah Tout-Puissant d'accorder Sa sainte miséricorde à nos enfants décédés et présenter nos condoléances à leurs familles et à nous-mêmes en cette douloureuse épreuve, tout en priant Allah Tout-Puissant, en ce mois sacré, de les accueillir en Son Vaste paradis. Nous souhaitons également aux blessés un prompt rétablissement et un retour sain et sauf auprès des leurs", lit-on dans le message de condoléances.

"La tragédie est survenue en raison de la conduite imprudente d'un camion-remorque qui a percuté un bus scolaire", a-t-il poursuivi.

"Tout en saluant l'intervention rapide des unités de la Protection civile qui ont secouru les blessés, avant qu'ils ne soient pris en charge au niveau des établissements de santé des villes de Sougueur et Tiaret, nous appelons toutes les institutions et instances concernées à intensifier leurs efforts et à redoubler de vigilance pour éradiquer le terrorisme routier, qui a, une fois de plus, frappé nos enfants en plein mois sacré. A Dieu nous appartenons et à Lui nous retournons", a conclu le président de la République son message de condoléances.