Guinée: Elhadj Ibrahima Sampiring Diallo, un expert au service de la Constitution(Par Alpha Abdoulaye Diallo)

J'aime les proverbes, et je commence ce zoom par l'un d'eux : « Il vaut mieux célébrer l'homme de son vivant que de lui dédier une pathétique oraison funéraire. »

Si vous partagez cette sagesse, alors permettez-moi de voir, dans l'actualité politique, un fait qui me donne l'occasion de rendre un hommage mérité à Elhadj Ibrahima Sampiring Diallo, qui, à 80 ans bien droits, continue d'apporter sa pierre à l'édifice républicain. Lisez !

Notre pays est en pleine relecture de son avant-projet de constitution, un processus clé pour la consolidation de l'État de droit et des institutions démocratiques sous le leadership du général Mamadi Doumbouya.

Parmi les huit experts sélectionnés, ce jeudi 6 mars 2025, pour cette mission de grande envergure figure Elhadj Ibrahima Sampiring Diallo, ancien maire de Labé et auteur du livre Canicule du pouvoir, préfacé par le journaliste de RFI Laurent Correau et publié aux éditions Ganndal, ainsi que d'une autobiographie intitulée Le pouvoir de l'invisible, parue chez L'Harmattan Guinée.

Son inclusion dans ce panel témoigne de la reconnaissance de son expérience et de son engagement pour une gouvernance éclairée.

Elhadj Ibrahima Sampiring Diallo est un homme d'expérience et de savoir. Il s'est distingué tant par son parcours politique que par sa contribution intellectuelle. Ancien maire de Labé, il a su conjuguer gestion locale et vision stratégique. Son passage à la tête de cette commune a été marqué par des actions visant le développement urbain et la promotion de la participation citoyenne. En parallèle, son oeuvre littéraire et intellectuelle a nourri la réflexion sur les enjeux sociopolitiques du pays.

Son rôle au sein du panel d'experts chargés de la relecture de l'avant-projet de constitution est donc une suite logique de son engagement pour une Guinée stable et prospère. Loin d'être une simple formalité, cette mission requiert une compréhension fine des réalités sociopolitiques et un sens aigu de l'intérêt général, des qualités qu'il incarne pleinement.

Le processus constitutionnel est sous haute attente. Le Conseil National de la Transition (CNT) a placé la relecture de l'avant-projet de constitution au coeur de son agenda politique. Ce processus vise à garantir un texte fondamental qui reflète les aspirations du peuple guinéen et qui évite les erreurs du passé. L'implication d'experts chevronnés, dont Elhadj Ibrahima Sampiring Diallo, traduit la volonté des autorités d'associer les compétences nationales les plus crédibles à ce travail d'importance capitale.

Les discours officiels, notamment ceux du ministre de la Justice et du ministre secrétaire général de la présidence, ont insisté sur la nécessité d'une constitution robuste, capable de résister aux pressions politiques et aux tentations autoritaires. L'enjeu est de taille : il s'agit de poser les bases d'une démocratie stable et durable.

Un regard d'intellectuel sur l'avenir institutionnel

En tant qu'écrivain, Elhadj Ibrahima Sampiring Diallo apporte une approche nuancée et analytique aux débats sur la constitution. Son regard d'intellectuel, allié à son expérience de gestionnaire, lui permet d'aborder les questions constitutionnelles sous un prisme à la fois pragmatique et visionnaire.

Sa participation à cette relecture est donc une valeur ajoutée pour l'ensemble du processus. Il ne s'agit pas seulement d'adapter un texte aux exigences techniques du droit constitutionnel, mais aussi de veiller à ce qu'il porte l'empreinte des réalités guinéennes et des aspirations de ses citoyens.

À travers ce travail, Elhadj Ibrahima Sampiring Diallo et ses collègues experts portent une double responsabilité historique. Celles doter la Guinée d'une Constitution garantissant la stabilité institutionnelle et ouvrant la voie à une gouvernance plus transparente et inclusive en cette année 2025. Ainsi, ils marqueront l'histoire de notre pays pour l'éternité, à l'instar des cinq rédacteurs de la Constitution des États-Unis d'Amérique, le 17 septembre 1787.