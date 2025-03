Soudan: L'armée soudanaise poursuit sa progression dans Khartoum

L'armée soudanaise poursuit sa longue progression dans la capitale Khartoum. Elle a également réalisé quelques progrès il y a quelques jours dans des localités du sud du pays. Les paramilitaires des Forces de soutien rapide répliquent à Khartoum en frappant à l'artillerie lourde des quartiers résidentiels de la capitale. Ce jeudi 6 mars, les bombardements ont fait plusieurs victimes parmi des écoliers.

Au Soudan, c'est une école, al-Balak qui a été visée ce jeudi juste quelques minutes avant l'ouverture des classes. Bilan : un enfant mort et six autres blessés. Une femme médecin travaillant dans l'hôpital voisin a également été touchée.

Ces violents bombardements ont aussi visé plusieurs autres quartiers de Khartoum et d'Omdourman alors que l'armée continue sa progression vers le centre de la ville où se trouve le palais présidentiel et le siège du gouvernement fédéral.

Mardi, l'armée a pris le contrôle du célèbre pont al-Manshiah jusque-là aux mains des FSR. Quant à la situation à el-Facher au Darfour du Nord, la ville est encerclée depuis plusieurs mois par les Forces de soutien rapide. Elle continue, tout comme les trois camps de déplacés qui l'entourent, Abou Chouk, Zamzam et al Salam, à subir les bombardements des FSR.

Ce jeudi, le comité de résistance d'Abou Chouk a annoncé la mort de six personnes suite aux nouveaux bombardements. Ces camps de déplacés abritent plus de deux millions de personnes qui souffrent d'une situation humaine désastreuse et sont confrontées à l'insécurité alimentaire.

L'armée soudanaise gagne du terrain

Les FSR contrôlent la quasi-totalité du Darfour sauf à el-Facher et ses environs. L'armée contrôle l'est et le nord ainsi que le centre. Elle gagne du terrain depuis des mois à Khartoum. Depuis le début de la semaine, l'armée a également annoncé la reprise de plusieurs villes comme ad-Damazine, Sennar et d'autres au Nil bleu, près de la frontière avec le Soudan du Sud.

Le Canada a, de son côté, imposé des sanctions sur sept personnalités, dont les deux généraux al-Burhan et Hemedti. Trois entités en liaison avec la lutte armée en cours sont également visées par ces sanctions.