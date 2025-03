Angola: Le pays et le Royaume-Uni identifient de nouveaux domaines de coopération

Luanda — Le renforcement des relations bilatérales entre l'Angola et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord a été analysé, jeudi, à Luanda, lors de la conversation téléphonique entre le ministre des Relations Extérieures, Téte António, et le ministre britannique des Affaires africaines, Lord Collins of Highbury.

Selon un communiqué de presse, les deux entités ont abordé des questions fondamentales de l'agenda bilatéral, régional et multilatéral entre les deux pays, qui visent à approfondir la coopération et l'alignement stratégique sur des questions d'intérêt commun.

Les diplomates ont évalué l'état actuel de la coopération existante et identifié des domaines stratégiques pour son renforcement, en mettant l'accent sur les domaines politico-diplomatique, économique et commercial.

Au niveau régional, ils ont analysé les défis émergents en termes de paix et de sécurité sur le continent africain, reconnaissant la nécessité de solutions coordonnées et durables pour la stabilité régionale.

En ce qui concerne le multilatéralisme, la nécessité d'une plus grande coordination dans les forums internationaux a également fait l'objet de réflexions lors du dialogue, en vue de défendre les intérêts communs et de renforcer le rôle de l'Angola et du Royaume-Uni dans les organisations mondiales.

L'occasion a également permis aux deux entités de revenir sur les principaux sujets abordés lors de la récente rencontre entre Téte António et son homologue britannique, David Lammy, qui a eu lieu en marge de la première réunion des ministres des Affaires étrangères du G20, à Johannesburg.

Cette rencontre a constitué un moment clé pour réaffirmer la volonté politique des deux pays d'élever la coopération bilatérale à un niveau plus dynamique.

Les relations diplomatiques entre l'Angola et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ont été établies en 1975, après l'indépendance de l'Angola le 11 novembre de la même année.

Depuis lors, les deux pays renforcent leurs liens à travers divers accords et collaborations dans différents secteurs.

Les deux pays ont signé un protocole d'accord sur la coordination politique et économique en juin 2016, visant à approfondir les relations bilatérales.

En novembre 2018, un accord de financement d'une valeur de 384,3 millions d'euros avait été signé entre le gouvernement angolais et la Standard Chartered Bank, avec le soutien de l'Agence britannique d'assurance-crédit à l'exportation (UKEF).

Ce financement était destiné à la construction et à l'équipement de deux hôpitaux à Luanda et d'un à Cabinda, renforçant ainsi la coopération dans le secteur de la santé.

En janvier 2025, le Royaume-Uni a annoncé l'octroi de plus de quatre milliards de dollars d'investissements en Angola, en mettant l'accent sur les secteurs de l'agriculture et du tourisme.

Ce montant, rendu disponible par l'intermédiaire de UK Export Finance, représente une étape importante vers le développement économique de l'Angola.

En avril 2024, le Royaume-Uni a investi environ 500 millions de dollars dans le développement d'infrastructures pour soutenir le Corridor de Lobito, un projet stratégique pour la logistique et le transport en Angola.

Cet investissement est considéré comme l'engagement financier le plus important du Royaume-Uni en Afrique australe à ce jour.

Actuellement, les relations entre l'Angola et le Royaume-Uni continuent d'évoluer, avec des collaborations dans des domaines tels que l'énergie, les infrastructures, la santé et les services financiers.