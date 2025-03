Angola: Le pays disposé à maintenir son partenariat avec The Halo Trust

Luanda — L'Angola est disposé à maintenir son partenariat avec l'organisation non gouvernementale "The Halo Trust", en alignant ses actions sur les priorités nationales et les objectifs de l'Union africaine dans le domaine de la paix et de la sécurité, a déclaré jeudi, à Luanda, le ministre des Relations Extérieures, Téte António.

Selon un communiqué de presse, le chef de la diplomatie a fait de telles considérations lors d'une audience avec une délégation de "The Halo Trust", dirigée par le directeur exécutif de l'organisation britannique, James Cowan.

Le Halo Trust est une organisation à but non lucratif spécialisée dans le nettoyage des débris de guerre, tels que les mines terrestres et les munitions non explosées, dans les zones de guerre post-conflit.

Selon la note, la réunion a permis aux deux entités de discuter de l'état de la coopération entre l'Angola et The Halo Trust, qui opère dans le pays depuis 1994 et joue un rôle de premier plan dans le déminage, ainsi que dans la réhabilitation des zones touchées par le conflit armé.

L'entretien nous a permis d'évaluer les progrès réalisés et d'aborder des stratégies pour renforcer les opérations de l'organisation sur le territoire national, compte tenu des engagements de l'Exécutif angolais en faveur de l'éradication des mines et du développement durable des communautés affectées.

D'autre part, le général de division à la retraite James Cowan a exprimé la reconnaissance de « The Halo Trust » pour le soutien continu des autorités angolaises et a réitéré l'engagement de l'organisation à continuer de collaborer étroitement avec les institutions nationales, contribuant ainsi à la sécurité et au bien-être de la population.

Il a également mentionné l'importance de l'aide financière internationale pour accélérer le processus de déminage en Angola, un pays qui, malgré des progrès significatifs, est encore confronté à des défis à cet égard.

Le soutien sans précédent du gouvernement angolais au déminage a été reconnu au niveau international comme le plus gros investissement réalisé par un gouvernement pour éliminer les mines terrestres sur son propre territoire. Ce faisant, d'innombrables vies ont été sauvées et des milliers de moyens de subsistance ont été améliorés.

Le Halo Trust travaille en Angola depuis 30 ans et bénéficie du généreux soutien du gouvernement angolais, principal donateur de l'organisation.

L'effectif de HALO comprend plus de 1 600 hommes et femmes angolais recrutés dans les zones touchées par les mines terrestres qui travaillent pour assurer la sécurité de leurs communautés.

Sous la direction de l'Agence nationale de lutte anti-mines (ANAM) et grâce à l'engagement de l'équipe angolaise de HALO, plus d'un millier de champs de mines ont été déminés à travers le pays depuis 1994. Depuis cette année, HALO a déminé plus de 400 kilomètres carrés de terres pour une utilisation civile sûre, dont la grande majorité est utilisée à des fins agricoles.

Ce fait met en évidence la contribution significative du déminage à la sécurité alimentaire et au rétablissement des moyens de subsistance en rendant les terres agricoles sûres pour l'agriculture.