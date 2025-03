Angola: Les biologistes s'engagent à travailler pour le développement durable

Luanda — L'Ordre des Biologistes d'Angola (OBA) s'est engagé, jeudi, à travailler pour faire face aux défis du développement durable du pays.

Selon la déclaration finale du Forum des biologistes angolais, les engagements pris incluent le soutien à des projets qui préservent les écosystèmes et les espèces marines, garantissant l'utilisation durable des ressources naturelles.

De même, collaborer avec les décideurs politiques pour créer des réglementations fondées sur des preuves scientifiques qui protègent l'environnement et encouragent les pratiques durables, à travers le développement de programmes éducatifs et de campagnes de sensibilisation qui engagent la société à prendre soin de l'environnement.

Un autre défi consiste à encourager l'intégration de la biologie avec d'autres domaines, tels que la technologie, l'économie et la santé, pour répondre à des problèmes complexes avec des solutions innovantes et globales, en investissant dans la formation et en favorisant l'accès à de nouvelles techniques, de nouveaux outils et de nouvelles connaissances.

Il propose également de créer des réseaux de collaboration entre les biologistes et d'autres professionnels et institutions, dans le but de renforcer les efforts et de maximiser l'impact des initiatives durables.

L'ordre souligne que cet ensemble d'engagements et de propositions reflète la détermination à relever les défis et à construire un avenir équilibré pour les générations actuelles et futures du pays.

La réunion a réaffirmé le rôle crucial des biologistes en tant qu'agents de changement, capables d'ouvrir la voie vers un avenir durable en Angola.

Le Forum fait partie des célébrations du 50e anniversaire de l'indépendance nationale et s'est déroulé dans un format hybride, sous la devise : « Le rôle du biologiste dans le développement durable de l'Angola ».

La rencontre avait pour objectif d'aborder la contribution de la biologie au développement de la société et les défis qui persistent encore dans ce domaine de la connaissance.

L'activité a réuni des intervenants du Portugal, du Mozambique et du Brésil, avec une approche centrée sur le « Rôle du biologiste dans le renforcement des systèmes alimentaires » et la « Stratégie de l'Ordre des biologistes d'Angola ».

« Techniques innovantes pour l'intégration de données biologiques complexes » ; « Éducation et enseignement de la biologie, défis et perspectives » et « Biologie humaine et santé » ont également été des thèmes d'analyse.