Congo-Kinshasa: L'ancien président Joseph Kabila sort progressivement de son silence

Très discret depuis 2021, l'ancien président Joseph Kabila a fait son retour médiatique avec une tribune publiée le 23 février dans le journal sud-africain Sunday Times, suivie d'une interview en Namibie, il y a trois jours. Ces interventions suscitent des interrogations. Pourquoi cette prise de parole maintenant ? Quelle est sa stratégie ? Où se trouve Joseph Kabila et pourquoi ne réside-t-il pas en RDC ?

Joseph Kabila vit principalement à l'étranger depuis la fin de son mandat. Selon ses proches, il est entre l'Afrique du Sud et d'autres pays de l'Afrique australe et poursuit un projet doctoral en Afrique du Sud. Mais son absence est également motivée par des considérations sécuritaires, selon ses proches. Avant son départ de la RDC, il faisait face à ce qu'il considérait comme un harcèlement politique, avec des restrictions sur son entourage et des accusations portées contre lui. Selon son entourage, il faut des garanties sécuritaires avant son retour en RDC.

Le président Tshisekedi l'accuse d'être lié à l'AFC/M23, ce groupe armé soutenu par le Rwanda. Joseph Kabila n'a pas officiellement répondu aux accusations de Félix Tshisekedi mais son entourage dément toute implication. Son parti, le PPRD, qualifie ces allégations d'« absurdes et totalement mensongères », affirmant qu'elles visent à ternir l'image de l'ancien président.

Du côté du gouvernement, certaines sources évoquent des soupçons de liens avec des groupes armés opérant aussi dans l'ouest du pays, notamment la milice Mobondo, ce que ses partisans rejettent fermement, exigeant des preuves. En revanche, dans sa tribune au Sunday Times, Joseph Kabila critique la gestion sécuritaire actuelle et met en garde contre une approche purement militaire pour résoudre la crise dans l'est du pays.

Joseph Kabila intervient de plus en plus sur la scène politique congolaise

Ce retour médiatique et politique semble s'inscrire dans une stratégie plus large. Joseph Kabila estime que Félix Tshisekedi a échoué dans la gestion du pays, notamment sur le plan sécuritaire et économique. Dans sa tribune et ses interventions récentes, il critique la gouvernance actuelle, évoquant la montée de l'instabilité et la dérive autoritaire du pouvoir. Cette prise de parole intervient aussi à un moment où Félix Tshisekedi évoque une possible révision constitutionnelle, ce que Joseph Kabila et son camp dénoncent comme une tentative de confiscation du pouvoir.

Joseph Kabila ne se limite pas à des critiques contre la gouvernance actuelle. Il relance aussi son parti, le PPRD, et réorganise sa machine politique. Cela se traduit concrètement par des changements au sein du PPRD. Le mois dernier, il a même organisé une réunion stratégique à Nairobi avec plusieurs anciens cadres de son régime.

Il y a quatre jours, une réunion du bureau politique s'est tenue à Kinshasa sous la direction de l'ancien président de l'Assemblée nationale Aubin Minaku, qui a été désigné vice-président du parti et intérimaire de Kabila. Une cellule d'analyse et de prospective a été créée pour élaborer une nouvelle stratégie politique. L'objectif affiché est de préparer le terrain pour les élections générales de 2028 et de redynamiser le parti, après plusieurs années de repli.

Des consultations avec d'autres figures de l'opposition

Joseph Kabila ne se limite pas à restructurer son parti, il élargit aussi ses contacts dans l'opposition. Depuis plusieurs mois, il multiplie les discussions avec d'autres figures de l'opposition. L'idée, selon ses proches, est d'unifier les opposants face à Tshisekedi et d'envisager une alternative politique, même si pour l'instant, aucun schéma précis n'a été défini.

Ses critiques contre Tshisekedi ne sont pas seulement une posture. Elles s'accompagnent d'une véritable recomposition de son camp politique. En plus de la restructuration du PPRD, il veut mobiliser à l'intérieur comme à l'extérieur du pays. On sait également qu'il prépare aussi un retour sur les réseaux sociaux, ce qui montre qu'il veut peser sur le débat public et ne plus rester dans l'ombre.